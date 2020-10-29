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【歐央行議息】歐洲央行維持利率不變　抗疫買債計劃起碼持續至明年6月

即市財經 20:47 2020/10/29

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歐洲央行（ECB）公布議息結果，維持存款機制利率-0.5厘不變；主要再融資利率亦繼續維持於零。歐央行表示，將繼續實施緊急抗疫買債計劃（PEPP），至少到2021年6月。

另外，資產購買計劃（APP）將繼續以每月200億歐元淨購買額的速度進行，以及額外的1200億歐元的臨時資產購買額，直到今年年底。

歐洲央行表示，將於12月進行新一輪宏觀經濟預測，使該行能夠徹底重新評估經濟前景和風險平衡。根據這一最新評估，理事會將酌情重新調整其工具，以應對正在出現的情況，並確保融資條件仍然有利於支持經濟復甦，並抵消疫情對預期通脹前景的負面影響。

相關文章︰【英國議息】英倫銀行維持利率及買債規模不變 符市場預期

【美國議息】聯儲局維持利率不變 料直至2023年亦不加息（附鮑威爾講話直播）

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編輯︰侯景成

經濟 議息 歐洲央行 歐洲

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