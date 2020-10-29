【歐央行議息】歐洲央行加碼放水　拉加德︰經濟復甦失速　形勢非常不利（第二版）

歐洲央行（ECB）公布議息結果，維持存款機制利率-0.5厘不變；主要再融資利率亦繼續維持於零。歐央行表示，將繼續實施緊急抗疫買債計劃（PEPP），至少到2021年6月。

另外，資產購買計劃（APP）將繼續以每月200億歐元淨購買額的速度進行，以及額外的1200億歐元的臨時資產購買額，直到今年年底。

拉加德︰經濟復甦失速

歐洲央行行長拉加德表示，最新經濟數據表明，第四季度經濟活動明顯放緩，11月份經濟形勢非常不利，不同領域的經濟發展不平衡，經濟復甦失速比預期的要快，前景的不確定性亦拖累了投資。

她亦指出，近期前景惡化，疫情捲土重來帶來了新的挑戰，歐盟一攬子刺激計劃不應拖延，刺激措施必須目標明確且是暫時性的。

歐洲央行將評估包括匯率在內的所有信息，酌情調整工具，以找到最佳組合。拉加德表示，將靈活使用緊急抗疫購債計劃（PEPP）。理事會同意在在12月會議上評估所有措施，以決定採取何種行動。

歐洲央行表示，將於12月進行新一輪宏觀經濟預測，使該行能夠徹底重新評估經濟前景和風險平衡。根據這一最新評估，理事會將酌情重新調整其工具，以應對正在出現的情況，並確保融資條件仍然有利於支持經濟復甦，並抵消疫情對預期通脹前景的負面影響。

（第二版更新拉加德講話內容）

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編輯︰侯景成