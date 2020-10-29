【美國經濟】美國第三季GDP按季升33.1%　好過預期　美股期貨轉升

▲ 美國第三季度GDP按季升33.1%，創下有紀錄以來最大單季增長。

美國第三季度GDP按季升33.1%，好過市場預期的升幅32%，亦創下有紀錄以來最大單季增長；第二季時為按季倒退33.2%。第三季度消費者支出按季升40.7%，亦高過預期的38.9%；用於衡量通脹的核心PCE物價指數按年升3.5%，低過預期增幅4%。

勞動市場方面，美國上周首申領失業救濟金人數為75.1萬，低過預期的77萬，亦是為至3月14日當周以來新低。

數據公布後美股期貨轉升，道期升31點，報26442點；納指期貨升0.67%。

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編輯︰侯景成