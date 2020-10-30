  • 24°C
香港時間 : 20201030日 (五) 09:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【螞蟻IPO】螞蟻上市是見頂訊號？　高盛劉勁津：雞與雞蛋的問題

即市財經 08:00 2020/10/30

分享：

高盛中國首席策略分析師劉勁津稱，大型新股向來是順周期而行，重磅新股來港上市對港股的影響僅持續數日至一星期。

螞蟻集團 （新上市編號：06688） 全城熱捧，市場預計螞蟻IPO有100萬人認購。隨螞蟻IPO招股踏入最後一日，投資者焦點開始轉移至螞蟻上市。不少散戶擔心，螞蟻上市會否是股市見頂訊號。高盛中國首席策略分析師劉勁津接受《香港經濟日報》訪問時表示，旺市和大型新股是雞和雞蛋的問題，「氣氛不好都上不到」。

螞蟻上市可以升幾多？投資界睇4成，詳見【下一頁】

新經濟股是今年股市最強板塊，螞蟻IPO引發熱潮，也是預料之內。劉勁津稱，大型新股向來是順周期而行，重磅新股來港上市對港股的影響僅持續數日至一星期，相信若民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）勝出美國大選，加上市場滿意企業第三季業績，後市能持續向好。

螞蟻上市，原來騰訊都可以受惠，可見【下一頁】

劉勁津續指，從歷史經驗，大型新股為大市見頂訊號準確度不高，如工行 （01398） 於2006年上市，港股於2007年才見頂，阿里巴巴 （09988） 於美國及香港兩次上市後，兩地股市繼續上升。

高盛回溯中港股市歷來50家最大型新股，大型新股上市只會對數日至一周左右的市場流動性有影響。

螞蟻上市後幾時入MSCI、恒指、富時指數？詳見【下一頁】

更多螞蟻IPO相關文章

相關文章：【iBond 2020】銀行券商iBond認購反應仍熱烈 無懼與螞蟻IPO撞期吸資

相關文章：【螞蟻IPO上市】螞蟻集團IPO或逾百萬人認購、人人有份機會高？　投資界料6688認購人數勁過工行、農夫山泉

 

【MPF理財第一步】整合強積金戶口 BCT MPF專家助你管理MPF資產

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

香港股票 螞蟻集團（06688） 阿里巴巴－SW（09988） 工商銀行（01398） IPO 見頂 阿里巴巴

上一篇文章

【美高梅業績】美高梅中國第三季度收益淨額按年減少94%

下一篇文章

【新股IPO】萬國數據9698超額認購5倍　1手中籤率80%（附分配結果）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【開市9點半】驚搶唔到螞蟻新股？專家教奇招：博3手iBond回報或更高
【開市9點半】驚搶唔到螞蟻新股？專家教奇招：博3手iBond回報或更高
【百佳抽獎】百佳3200萬「誠心賞你」抽獎今公布抽獎結果　首批得獎者逾10萬個
【百佳抽獎】百佳3200萬「誠心賞你」抽獎今公布抽獎結果　首批得獎者逾10萬個
【螞蟻上市】螞蟻集團對比PayPal不算貴？投資界：料可升逾4成
【螞蟻上市】螞蟻集團對比PayPal不算貴？投資界：料可升逾4成
【螞蟻IPO上市】螞蟻集團IPO或逾百萬人認購、人人有份機會高？　投資界料6688認購人數勁過工行、農夫山泉
【螞蟻IPO上市】螞蟻集團IPO或逾百萬人認購、人人有份機會高？　投資界料6688認購人數勁過工行、農夫山泉
【螞蟻IPO上市】螞蟻集團6688認購攻略　投資界：料抽50手中一手
【螞蟻IPO上市】螞蟻集團6688認購攻略　投資界：料抽50手中一手
【螞蟻IPO孖展】全城瘋搶螞蟻集團IPO　今截孖展錄4728億超購140倍　滙豐借出約1500億（不斷更新）
【螞蟻IPO孖展】全城瘋搶螞蟻集團IPO　今截孖展錄4728億超購140倍　滙豐借出約1500億（不斷更新）