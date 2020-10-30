【螞蟻IPO】螞蟻上市是見頂訊號？　高盛劉勁津：雞與雞蛋的問題

▲ 高盛中國首席策略分析師劉勁津稱，大型新股向來是順周期而行，重磅新股來港上市對港股的影響僅持續數日至一星期。

螞蟻集團 （新上市編號：06688） 全城熱捧，市場預計螞蟻IPO有100萬人認購。隨螞蟻IPO招股踏入最後一日，投資者焦點開始轉移至螞蟻上市。不少散戶擔心，螞蟻上市會否是股市見頂訊號。高盛中國首席策略分析師劉勁津接受《香港經濟日報》訪問時表示，旺市和大型新股是雞和雞蛋的問題，「氣氛不好都上不到」。

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新經濟股是今年股市最強板塊，螞蟻IPO引發熱潮，也是預料之內。劉勁津稱，大型新股向來是順周期而行，重磅新股來港上市對港股的影響僅持續數日至一星期，相信若民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）勝出美國大選，加上市場滿意企業第三季業績，後市能持續向好。

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劉勁津續指，從歷史經驗，大型新股為大市見頂訊號準確度不高，如工行 （01398） 於2006年上市，港股於2007年才見頂，阿里巴巴 （09988） 於美國及香港兩次上市後，兩地股市繼續上升。

高盛回溯中港股市歷來50家最大型新股，大型新股上市只會對數日至一周左右的市場流動性有影響。

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