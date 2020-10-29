【疫市營商】每月錄近4億瀏覽量　OpenRice加速數碼轉型擁抱外賣商機

▲ 本地餐飲平台OpenRice近年不斷擴展平台業務，先後推出餐廳訂枱系統、一站式商戶平台「OpenRice Biz」等服務，旗下的外賣自取服務更吸引逾5000間商戶加盟。

新冠肺炎疫情加速行業數碼轉型，餐飲行業亦不例外。本地餐飲平台OpenRice近年不斷擴展平台業務，先後推出餐廳訂枱系統、外賣自取服務以及一站式商戶平台「OpenRice Biz」等服務，幫助餐飲業進行數碼轉型。Openrice行政總裁邱桂雄指，隨著平台業務不斷擴張，網站流量、交易量及用戶數目均持續提升，目前香港區註冊用戶已突破400萬，每月用戶瀏覽量近4億。

疫情期間，受到限聚令等措施影響，大部分餐廳需提供外賣自取服務。邱桂雄透露，其平台推出的外賣自取服務，在今年2至10月期間，已吸引5,000間本地飲食企業加盟。其中3月份加盟商戶增長的速度最快，一個月內為800間商戶開通外賣自取服務。他留意到，提供外賣自取服務的餐廳滲透速度快，相信未來仍會有增長空間。

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另外，Openrice近年正在擴展訂座系統服務，允許用戶提前預訂各地餐廳，香港之外，近一兩年已擴至台灣地區。邱桂雄表示，有意將服務推廣至新加坡、日本、泰國等地，現時正與當地餐廳簽約，預計在疫情過後，會開放不同國家及地區餐廳的訂座服務。

隨著本地電子支付方式愈來愈普及，Openrice計劃於本年12月底，推出「Pay-At-Table」自助支付信用卡優惠活動。消費者在付款時可使用QR code進行付款，更可在系統中使用不同信用卡機構提供的消費優惠，為買賣雙方提供更方便快捷的付款方式。

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不過，平台數據量增加的同時，網絡攻擊及網釣電郵情況日益嚴重，該平台採用中信國際電訊CPC的TrustCSI系統，提供威脅管理方案、電郵保護服務等，以提升數據傳輸安全及速度。中信國際電訊CPC首席信息及創新總裁鄺偉基指，為迎合企業數碼轉型的需求，最近推出全新的TrustCSI 2.0強化版系統，包括最新的安全信息與事件管理（SIEM ）技術，以及儀表板數據展示，可為客戶提供實時數據分析，以及幫助部署信息安全功能。

記者：李寶如