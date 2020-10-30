【好想去日本】日本電影節11月舉行　將放映7部電影門票現有售

疫情下不能去日本旅行，不妨先看一套日本電影「肯喝」。11月20日至22日期間，日本國駐香港總領事館將與日本國際交流基金會及UA CineHub合辦「日本電影節2020」，凡到場觀看及交回問卷者，可獲精美紀念品乙份。門票現正公開發售。

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電影節是每年一度大型秋季盛事「日本秋祭in香港－魅力再發現－」的一部份，旨在與香港市民分享不同類型的日本電影。今年放映7部電影當中，《花筐》及《親愛的外人》為香港首映的作品；《凶宅淨化師》導演靈感源自法國電影《天使愛美麗》，以奇幻角度探索心靈；《人生壽喜燒》是日本男星窪塚洋介與井浦新繼青春喜劇《乒乓》後再次合作，藉壽喜燒感悟人生的滋味與溫情；以日本北部小鎮風光為背景的《孩子的雪地狂想》，則聯同兩齣動畫《餓底老友大作戰》及《疾風少女》一同放映，適合一家大細一同觀賞。



7部電影將於11月20日至22日於尖沙咀K11 Art House上映。有興趣者可於戲院網站及App購票。

日期及時間 上映電影 票價（港幣） 11 月 20 日下午 7:30 親愛的外人 $85 11 月 21 日下午 3:45 人生壽喜燒 $85 11 月 21 日下午 6:30 花筐 $100 11 月 22 日下午 3:20 孩子的雪地狂想 X 餓底老友大作戰 X 疾風少女 $85 11 月 22 日下午 5:35 凶宅淨化師 $85

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責任編輯： 蘇穎琪