【每日焦點】Google Search地位將被蘋果取代？萬聖節彩蛋召喚AR動物

▲ 有傳蘋果已開發自家搜尋引擎技術，甚至已悄悄藏在iOS 14功能中；Google搜尋（Google Search）推出了最新的應節搞作，在Google Search加入不少萬聖節彩蛋！

蘋果（Apple）多年來一直把Google搜尋（Google Search）作為蘋果產品設備的預設搜尋引擎。但隨著Google反壟斷訴訟問題持續延燒，有傳蘋果已開發自家搜尋引擎技術，甚至已悄悄藏在iOS 14功能中。

如在安裝最新iOS 14的iPhone中，用戶在搜尋框中輸入查詢關鍵字時，會顯示蘋果Siri協助的搜尋結果，而不是Google的。

【科企大戰】蘋果秘密開發自家搜尋引擎 Google Search地位將被取代？

此外，Google搜尋（Google Search）推出了最新的應節搞作，在Google Search加入不少萬聖節彩蛋，讓用家可以召喚6款AR萬聖節造型動物，自製AR萬聖節動物園，就算碰上疫情不能外出，都能感受到萬聖節氣氛。

只要在支援ARCore的Android或iOS手機上，搜尋指定字詞如Halloween、Cat、Dog、German Shepherd等，並點選「透過 3D 模式檢視」，便可召喚出萬聖節造型動物。

【萬聖節】Google Search推萬聖節彩蛋 召喚AR萬聖節造型動物

責任編輯：張寶燕