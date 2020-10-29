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【Staycation優惠】Expedia 11月推出有獎遊戲 　預先睇22間酒店免費Staycation

商業 20:05 2020/10/29

分享：

Expedia將於11月推出一連串節日優惠，包括「黑色星期五」及「11.11 Staycation酒店熱賣」。Expedia將會在活動期間，合共送出一共22間精選本地酒店免費雙人住宿體驗。

【Workcation】Hotels.com推Workcation酒店優惠　每晚511元起

除了「黑色星期五」及「11.11 Staycation酒店熱賣」，由2020年11月5日至11月28日，Expedia將會舉辦「週週行．去到盡」有獎遊戲，送出本地星級酒店免費住宿，讓大家有機會親身體驗Staycation。活動費用全免，無需預訂任何酒店或機票，只需要年滿18歲就可以參加，可隨時贏走香港免費住宿。

整個11月Expedia送出一共22間精選本地酒店免費雙人住宿體驗，包括香港瑞吉酒店、香港 JW 萬豪酒店、香港瑰麗酒店、香港麗思卡爾頓酒店、香港美利酒店，以及香港置地文華東方酒店等星級酒店。

    點擊圖片放大
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參加活動方法：
步驟一：瀏覽Expedia 旅遊博客頁面（網頁將於11月5日下午5時上架）
步驟二：以100字或以內回答問題
步驟三：填寫個人資料及電郵地址並提交你的答案

【旅遊氣泡】香港與新加坡下月實施「旅遊氣泡」　當地42個景點已重開

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責任編輯：葉泳珊

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