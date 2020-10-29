【零售寒冬】I.T淨虧損擴大至3.37億元　平均存貨周轉期升至240天

▲ I.T毛利率降7.5個百分點至54.6%，因期內為刺激銷量而推出更多折扣優惠所致。

I.T （00999） 公布截至8月底止6個月中期業績，淨虧損大幅擴大至3.37億元，每股基本虧損28.2仙。期內I.T香港及澳門同店銷售負增長48.9%，內地同店銷售亦負增長9.3%。I.T指，由於疫情期間消費需求大幅下降，春夏季商品仍然供過於求，令平均存貨周轉周期由去年同期的191天上升至240天。

港澳分部經營虧損擴大至逾4億元

I.T總營業額減少31.9%至27.3億元，港澳營業額減少50.8%至7.29億元，佔集團總營業額26.7%，主要由於香港店舖分銷網絡縮減及可供比較店舖銷售錄得負增長所致。港澳分部毛利率下降10.9個百分點至47.8%；總銷售面積減少14.3%，經營虧損擴大至4.14億元。

內地營業額減少14.4%至16億元，佔總營業額58.5%，期內總銷售面積減少3%。期內毛利率減少6個百分點至55.3%，但基於I.T實施成本削減措施，內地經營溢利大增254%至1.048億元。日本及美國市場營業額減少41.4%至3.56億元。

I.T上半年確認非現金減值2億元

I.T整體毛利減少40.2%至14.93億元，毛利率降7.5個百分點至54.6%，因期內為刺激銷量而推出更多折扣優惠所致。

集團指，經營環境備受疫情影響，部分店舖暫時停業，加上面對出入境限制，確認非金融資產的非現金減值2億元。I.T稱，致力透過電子商務渠道及第三方網上市場而加快數碼化發展的步伐，期內電子商務的銷售貢獻持續上升，由去年同期的9%上升至25%。

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