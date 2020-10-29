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【強勢反擊Intel】AMD第三季營收創217億元新高、併購案　如何威脅Intel、Nvidia行業地位？

科技 20:21 2020/10/29

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據美媒《華爾街日報》（WSJ）最新的分析指出，得益於新冠疫情推動的晶片需求，超微（AMD）與英偉達（NVIDIA）正崛起顛覆由Intel主導的局面。

美國晶片行業歷來都是由英特爾（Intel）、小眾廠商及中型企業組成，Inte一直處於全球半導體行業的龍頭地位。不過據美媒《華爾街日報》（WSJ）最新的分析指出，得益於新冠疫情推動的晶片需求，超微（AMD）與英偉達（NVIDIA）正崛起顛覆由Intel主導的局面。

AMD日前宣布2020年第三季度的營收創下 28 億美元（約217億港元）新高，凈利潤達 3.9 億美元（約30億港元），較去年同期暴漲 225%。而Intel公布2020財政年度第三季財報則出現跌勢，其營收為183.33億美元（約1421億港元），與去年同期的191.9億美元（1 488億港元）相比下跌4%；淨利潤為42.76億美元（約331億港元），比去年同期下降29%。

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豪擲2700億元併購　躍升全球四大IC設計廠

此外，研調機構集邦科技（TrendForce）旗下拓墣產業研究院指出，AMD將斥資350億美元（約2700億港元）收購晶片生產商賽靈思（Xilinx）的併購購案若順利完成，其營收規模將超越聯發科（MediaTek Inc），躍升為全球第四大IC（積體電路）設計廠。

TrendForce指，AMD近年持續強化CPU與GPU等產品開發，並強化與台積電合作關係等擺脫虧損困境，是次併購賽靈思，將可透過FPGA（Field Programmable Gate Array，場域可編程邏輯閘陣列）晶片的可編程彈性與平行運算等優勢，為AMD帶來如5G基建、AI、先進駕駛輔助系統（ADAS）與工業自動化等更多商機，並提升在各領域的話語權。

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責任編輯：張寶燕

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