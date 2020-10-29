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【買樓理財】無睇樓都唔怕　最驚業主加價　首置客搶買東涌樓

股樓投資 19:49 2020/10/29

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國泰（00293）早前宣布裁員，同時停運港龍，東涌區即現機師、空姐沽樓潮，吸引不少外區首置客前來「尋寶」，以致區內成交急升，有首置客即使無睇樓，也決定入市。 

美聯張少勛說，東涌東環5A座低層2室，實用面積644平方呎，三房套間隔，享海景，原開價820萬元連租約放售，終減價20萬元，以800萬元易手，實用呎價約12,422元。張少勛續說，買家為外區首置客，見東環入伙僅數年，而且享有開揚景觀，故即使無睇樓，亦火速入市，並擬於租約期滿後，搬入自住。 

資料顯示，原業主於2015年1月，以644.4萬元購入上址，現帳面約賺155.6萬元，物業期內升值24.1%。

心急業主趕出貨　低市價一成放盤都未夠　再減價150萬【下一頁

以區內指標屋苑映灣園為例，中原陳偉業說，10月累錄80宗成交，而映灣園則佔27宗，屬本月區內成交最活躍的屋苑，較上月增加35%。他續說，映灣園15座低層F室，實用面積563平方呎，兩房間隔，原叫價675萬元，近日獲年輕外區上車客洽購，終減價15萬元，以660萬元易手，實用呎價11,723元。

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撰文 : 黃卓賢

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