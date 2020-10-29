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【樓市熱話】打工仔心聲 網友：「作為受薪一族 供樓的壓力真的很大！」

環球政經 19:47 2020/10/29

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為了有個家，香港不少人都努力賺錢，同時積極開源節流，儘快上車。不過，就算成功存得首期，按足9成，每月的供樓壓力其實也不小，因此有網民指、在討論區與網友分享，認為以一個受薪一族的身份供樓壓力真的相當大，隨便看看樓盤價格至少要4、5百萬甚至達千萬水平，因此問問各位網友有沒有同感。

【樓市熱話】柏傲莊貴還貴  首日3房全清 全靠地鐵上蓋？：【下一頁

此番言論一出引起網友不少共鳴，更指完全能夠理解樓主的心情。不過有人則冷靜分析，指這情況也取決於本身的職業性質，以及薪金水平。有人更指，如果本身職業為專業人士，薪金過5萬，其實壓力相對小。

【樓市熱話】兩夫妻月入8萬元 買柏傲莊三房單位是否明智？：【下一頁

不過也有人不同意這番見解，認為在現在如此艱難的經濟環境，其實壓力來自於會否被裁員、公司會否倒閉，這也許與薪金未必有直接關係。雖然網友們各有見解，不過大家也同意，就算有壓力，似乎買樓都比租樓後，至少在壓力過後，可以擁有自己物業。

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責任編輯：翁嘉陽

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