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【螞蟻上市】螞蟻集團A股網上中籤率0.12670497%　科創板第三位、僅次中國通號及中芯

即市財經 19:35 2020/10/29

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螞蟻集團A股網上中籤率位居科創板上市公司第三位，前兩位為中國通號和中芯國際。

螞蟻集團 （新上市編號：06688） A股（0688688）網上申購中籤率出爐，螞蟻集團網上發行有效申購戶數為515.5萬戶，有效申購股數為2769億股。螞蟻集團A股IPO由於網上投資者初步有效申購倍數為872.31倍，高於100倍，發行人和聯席主承銷商決定啟動回撥機制，將3341.45萬股股票由網下回撥至網上。回撥機制啟動後，螞蟻集團網上發行最終中籤率由原本的，網上發行初步中籤率為0.11463768%，提高至0.12670497%。

螞蟻H股都有回撥機制，回撥後有幾多手？詳見【下一頁】

螞蟻集團A股網上中籤率位居科創板上市公司第三位，前兩位為中國通號和中芯國際。

中金A股中籤率只有約0.085%　遠低於螞蟻

螞蟻集團與中金公司A股的網上中簽率比較，中金公司的中籤率為0.08545127%，反映螞蟻A股IPO的中籤率偏高。

螞蟻集團在A股超額配售選擇權及網上、網下回撥機制啟動後，網下最終發行數量約2.34億股，佔扣除最終戰略配售數量後A股發行股份數量的40%，佔本次A股發行股份數量的12.17%；網上最終發行數量約3.5億股，佔扣除最終戰略配售數量後A股發行股份數量的60%，佔本次A股發行股份數量的18.26%。

螞蟻集團幾時入MSCI、富時同恒指？詳見【下一頁】

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編輯：陳韻妍

香港股票 螞蟻集團（滬：688688） 螞蟻集團（06688） A股 科創板 螞蟻金服

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