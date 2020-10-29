【螞蟻上市】螞蟻集團A股獲515萬人認購創科創板紀錄　人均認購額370萬人幣（第三版）

▲ 螞蟻集團A股網上中籤率位居科創板上市公司第三位，前兩位為中國通號和中芯國際。

螞蟻集團 （新上市編號：06688） A股（0688688）網上申購中籤率出爐，螞蟻集團網上發行有效申購戶數為515.5萬戶，創下科創板新高，有效申購股數為2769億股；螞蟻集團A股IPO網上申購金額約19.05萬億元人民幣，為A股有史以來最高紀錄；意味每人平均認購金額約369.5萬元人民幣。

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螞蟻集團A股IPO由於網上投資者初步有效申購倍數為872.31倍，高於100倍，因此螞蟻集團啟動回撥機制，將3341.45萬股股票由網下回撥至網上。回撥機制啟動後，螞蟻集團網上發行最終中籤率由原本的，網上發行初步中籤率為0.11463768%，提高至0.12670497%。

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螞蟻上市及A+H股情況

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螞蟻A股網上中籤率為科創板第三位 僅次中國通號和中芯國際

螞蟻集團A股網上中籤率位居科創板上市公司第三位，前兩位為中國通號和中芯國際。

螞蟻集團與中金公司A股的網上中簽率比較，中金公司的中籤率為0.08545127%，反映螞蟻A股IPO的中籤率偏高。

螞蟻集團幾時入MSCI、富時同恒指？詳見【下一頁】

螞蟻集團在A股超額配售選擇權及網上、網下回撥機制啟動後，網下最終發行數量約2.34億股，佔扣除最終戰略配售數量後A股發行股份數量的40%，佔本次A股發行股份數量的12.17%；網上最終發行數量約3.5億股，佔扣除最終戰略配售數量後A股發行股份數量的60%，佔本次A股發行股份數量的18.26%。

(第三版加入人均認購情況，第二版加入申購金額)

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編輯：陳韻妍