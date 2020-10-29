【HKDisney】一睹迪士尼15周年美食巡禮 推多個餐飲優惠及慶祝活動

香港迪士尼不知不覺將踏入15週年，樂園特意推出連串以周年及新城堡為主題的餐飲菜單和活動，包括中西式得奬菜式、甜品及下午茶，同時多款以迪士尼公主造型的甜品小食亦會登場。

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為此慶祝，樂園酒店「晶荷軒」推出8道菜式的晚餐，齊集多款曾得奬的菜如「如魚得水」、「雙龍吐珠」、「荷塘豆腐」，售價為1,500元兩位。不但可享用前菜鎮江素脆鱔伴橙汁漬蘿蔔，而且主菜有川味川味家常燜牛小排、荷塘珍菌拼翠環豆腐、金裝晶荷軒炒飯，甜品以陳皮燉雪梨拼迪士尼Duffy紅豆蓉包作結尾。

酒店「華特餐廳 」推價值438元兩位的精美下午餐套餐，鹹點有魚籽配黑松露野菌撻、龍蝦沙律蟹籽軟包等，甜點則有雜莓慕絲蛋糕及白朱古力慕絲配熱情果醬等不同款式，一次過品嘗8款茶點。 此外，樂園亦推出15周年主題的脆脆朱古力柑橘慕絲蛋糕，以迪士尼城堡為造型，售賣148元一個。

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除了酒店，戶外小食亭亦推出多款迪士尼公主系列蛋糕，包括白雪公主的焦糖蘋果香草慕斯蛋糕、茉莉公主的芒果奶茶慕斯蛋糕、睡公主的士多啤梨檸檬蛋糕和冰雪奇緣愛莎公主的香桃綠茶慕斯蛋糕，均售45元一件。

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在優惠方面，樂園酒店海風吧，每逢周未及公眾假期推出「海風燒烤自助餐」，「奇妙處處通」會員更可享有九折優惠；同時，亦推出全新「迪士尼酒店餐飲購物禮券」，客人可以優惠價1,000元購買總值1,200元的禮券，包括餐飲及商店購物電子券。

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記者：潘曉豐

攝影：梁健騰