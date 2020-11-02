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【育兒時在思@iM網欄】不是KOL 育兒路上找到知音就好 拒當判官

名人薈萃 18:24 2020/11/02

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這裡有奉行BLW(Baby-Led Weaning 嬰兒主導斷奶)的家長嗎？在育兒方式上，有否跟隨主張孩子獨立自主的蒙特梳利教育法(Montessori Education)、抑或重視孩子身心靈發展的華德福教育(Waldorf Education)？育兒方法五花八門，這幾個隨便提及的方法都不算新派，然而在香港仍未至於大行其道，在很多人眼中仍屬「非主流」。

「非主流」意味甚麼？那就是揀校時選擇少、坊間支援及配套少、家長們執行時耳邊聽到的意見多、遇上困難或阻滯時叫你放棄的聲音多...... 家長們很多時只能靠自己看書或上網搵資料，好一點的可以報讀坊間選擇有限的家長課程，然後呢？大家都知道很多時說易行難，雖然很認同一些理想的教育理念或目標，但在實際生活上卻會遇上千千萬萬種困難。奉行BLW，惟小寶寶不餵就不吃；希望小孩只接觸最真實的事物，然而在這世代總避不過接觸電子產品......所以呢，在缺乏正統的支援下，衍生出各大社交平台上的媽媽群組，讓家長們在教養上有同路人互相扶持。

一說到媽媽群組/媽媽谷，很自然令我聯想到信教。在這裡無意詆譭任何信仰或團體，只想道出很多時在一個家長群組內，很容易有輿論導向、令各成員都相信那就是「真理」，不這樣做就有違「教理」。又，總有些成員會漸漸成為了權威或判官，「指導」各成員「重回正軌」，甚至下令成員一旦分享偏離「教理」的做法，就會被逐出群組。我當然明白群組管理員的難處，為防「微信女」或「免費問股票」的宣傳亂入，管理員需設下規則，但面對真的遇上育兒困難的家長們，又何必恃勢凌人呢？

老實說，我從不相信在育兒界會有KOL(Key Opinion Leader)。我深信每位有意識去教好孩子的家長，打從心底都知道那種方法較適合自己的孩子，不會因為別人的意見而動搖對自己及孩子的信任。我們看育兒資訊、報讀育兒課程、加入某些家長群組，為的是學習不同的教育方法，從而調教出最適合自己的方針。在育兒的世界，沒有最好的方法，只有最合適的方法。家庭背景、父母性格、孩子性格、居住環境等等差異，令每個家庭都有他們自己獨有的一套方針或家規。

若果家長是一個職業(縱然不用考牌)，年資尚淺的我也知道行業潛規則是，不去批判其他「行家」，僅欣賞和尊重。聽過不少媽媽吐苦水，明明很用心養育小孩，卻因為路人甲一句不經大腦的「你點教仔㗎」而迷失或自我懷疑，總令我感到難過。育兒路上滿滿挑戰，相信自己的育兒方式同時不將自己一套強加他人身上。遇上有些家長的處事方式跟自己有出入，不干涉；知道一些較富裕的家庭能提供很理想的成長環境，欣賞但不自卑。也就像做人處事，做好自己就足夠，他們的生活是他們的，如你何干？

闡述阿德勒心理學的暢銷書《被討厭的勇氣》提出，要學懂割捨別人的課題，即不干涉他人同時，不在意他人的眼光及對自己的評價。這是在我的育兒路上一個重要提醒。

 

作者在思_簡介：

曾任電台、電視台記者及節目主持，追趕每分每秒做新聞；當上全職媽媽後，亦不願只活在平衡時空。進修遊戲治療、熱衷自製玩具，相信快樂童年是最佳教育。

Instagram: @sharewithjoys

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