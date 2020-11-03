【螞蟻上市】MSCI︰擬將螞蟻集團A、H股11月30日收盤後納入指數系列　一文看清螞蟻納入指數時間表

▲ 恒指公司修例，螞蟻集團上市10個交易日就可以納入國指。

螞蟻集團 （新上市編號：06688） 周五（30日）結束招股，獲近147萬人認購，創香港歷來新股集資紀錄。螞蟻集團新股上市時總市值達2.43萬億港元，勢成為市值僅次於阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 的第三高市值港股。螞蟻集團市值規模之大，兩大國際指數公司MSCI、富時已宣布會研究快速納入螞蟻集團，MSCI最新表示，有意將螞蟻A、H股於11月30日收盤後納入指數系列。恒指公司上周五公布，在恒生中國企業指數（國指）新增快速納入機制，意味螞蟻集團最快11月中就能加入恒生科技指數、國指和恒生綜合指數。

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螞蟻料11月入恒生科指 明年首季才有望入恒指

恒生指數公司上周五公布，在國指新增快速納入機制，容許新上市大型企業提前在定期檢討週期以外納入指數。新機制即時生效。

恒生國指快速納入機制與年內新發布的恒生科技指數機制類似，當合選股範圍的大型新股上市，首個交易日在指數成份股十大，會在上市後第10個交易日收市後加入指數，現有成份股將不會因快速納入機制而被剔出，指數成份股數目將於下次定期指數調整時重設為50。

恒指公司年內推出恒生科技指數，也設有快速納入機制，當新上市公司新上市當日收市市值，可打入恒生科指成份股十大，就會在第10個交易日收市後納入。

連同恒生綜合指數快速納入機制，螞蟻集團有望在11月18日收市時納入恒生科技指數、國指和恒生綜合指數。

恒生綜合指數為滬深港通投資範圍參考指數，由於螞蟻集團使用H股上市，並且為同股同權公司，若上交所未有特別修訂規則，螞蟻集團H股料可納入港股通南下範圍。

納入恒指至少需時3個月

恒生指數方面，恒指快速納入機制要求，即使公司市值在港股5大，仍需有3個月最短的上市時間要求，意味螞蟻集團最快都要明年2月5日後的恒指季檢，才有望納入恒生指數。

值得注意是，螞蟻集團上市時總市值龐大，但由於A股、H股不能互換，指數公司計算公司應佔權重時會分別單獨考慮A股、H股市值。一如大多數境內註冊公司，螞蟻集團上市後，A股規模相應較大。

螞蟻集團在港發行規模16.7億股H股新股，連同以往在海外集資的B類、C類轉換至H股，11月5日掛牌時，螞蟻集團單計H股就涉及69.97億股，以發行價80元計，H股市值達5598億港元，連同流通比率折算，螞蟻集團在恒指權重料受限。

圖解螞蟻集團招股重點

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MSCI：計劃在11月30日收盤時納入MSCI指數系列

MSCI表示，若滿足快速納入條件，計劃在11月30日收盤時將螞蟻集團H股及A股分別納入MSCI指數系列。MSCI稱，計畫評估螞蟻H股納入MSCI中國指數、MSCI中國全股票指數。

鑒於螞蟻A股目前無法通過互聯互通交易，計畫評估螞蟻集團A股納入MSCI中國A股在岸指數、MSCI中國權股票指數，但不包括MSCI中國指數。

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富時：最快「雙11」納入螞蟻集團H股

富時與MSCI處理類似，分開處理螞蟻集團A股、H股，預計螞蟻集團H股可快速納入富時全球股票指數系列、富時中國50指數，最快納入日期為螞蟻集團上市後第5個交易日，即11月11日。

螞蟻集團A股方面，由於A股納入指數需要3個月觀察期，最快要在明年6月季檢才會考慮納入富時指數，但富時補充科創板股份不在滬港通範圍，螞蟻集團A股不會納入在富時全球股票指數系列、富時中國A50指數內。

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記者：麥德銘