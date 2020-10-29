【螞蟻上市】螞蟻集團最快11月中入恒生科技指數　一文看清MSCI、富時和恒指納入時間表

▲ 螞蟻集團有望快速納入MSCI、富時和恒生指數

螞蟻集團 （新上市編號：06688） 招股進入倒數階段，螞蟻集團新股上市時總市值達2.43萬億港元，勢成為市值僅次於阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 的第三高市值港股。螞蟻集團市值規模之大，兩大國際指數公司MSCI、富時已宣布會研究快速納入螞蟻集團，而螞蟻集團也有望最快11月就能納入恒指公司年內新發布的恒生科技指數。

圖解螞蟻集團招股重點

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MSCI：研快速讓螞蟻集團H股入摩

MSCI在螞蟻集團招股前已公布，有意評估螞蟻集團H股，是否可快速納入MSCI中國指數。

不過，由於科創板股份不在滬港通範圍，螞蟻集團A股不會納入在較多資金追蹤的MSCI國際指數系列，但就符合快速納入MSCI中國A股在岸指數。MSCI續指，螞蟻集團A股、H股都有機會快速納入MSCI中國全股票指數（MSCI China All Shares Index）。

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富時：最快「雙11」納入螞蟻集團H股

富時與MSCI處理類似，分開處理螞蟻集團A股、H股，預計螞蟻集團H股可快速納入富時全球股票指數系列、富時中國50指數，最快納入日期為螞蟻集團上市後第5個交易日，即11月11日。

螞蟻集團A股方面，由於A股納入指數需要3個月觀察期，最快要在明年6月季檢才會考慮納入富時指數，但富時補充科創板股份不在滬港通範圍，螞蟻集團A股不會納入在富時全球股票指數系列、富時中國A50指數內。

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螞蟻料11月入恒生科指 明年首季才有望入恒指

香港恒生指數公司方面，恒指公司年內推出恒生科技指數，當中設有快速納入機制，當新上市公司新上市當日收市市值，可打入恒生科指成份股十大，就會在第10個交易日收市後納入，即11月18日。

恒生指數方面，恒指快速納入機制要求，即使公司市值在港股5大，仍需有3個月最短的上市時間要求，意味螞蟻集團最快都要明年2月5日後的恒指季檢，才有望納入恒生指數。

值得注意是，螞蟻集團上市時總市值龐大，但由於A股、H股不能互換，指數公司計算公司應佔權重時會分別單獨考慮A股、H股市值。一如大多數境內註冊公司，螞蟻集團上市後，A股規模相應較大。

螞蟻集團在港發行規模16.7億股H股新股，連同以往在海外集資的B類、C類轉換至H股，11月5日掛牌時，螞蟻集團單計H股就涉及69.97億股，以發行價80元計，H股市值達5598億港元，連同流通比率折算，螞蟻集團在恒指權重料受限。

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記者：麥德銘