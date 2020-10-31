【黑識理財@iM網欄】記得諮詢醫生意見！ 檢查費用可否Claim醫療保險？

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假如你現有的醫療保險已經有一定年期，通常只能保障住院相關(in-patient)的項目。當你只是在門診(out-patient)接受檢查，通常都不屬於保單的保障範圍！
不過，近年的醫療保險不再限定要有住院相關的治療才能索償，而且可以保障門診的檢查項目。
常見的醫療檢查包括那類型的項目？
不少疾病在住院或做手術之前都要先透過檢查確定病因，其中較常見的項目有：
如果想在保單中就以上檢查提出索償，可以查看是否有以下的保障項目：
「先進診斷掃描／先進診斷成像檢測」：
「雜費保障／醫院服務費」：
「入院前及出院後之門診護理」：
舊式醫保不保障「門診先進診斷掃描」
如果有關檢查毋須入院或做手術的話，門診內進行的診斷及化驗費用便無法償付。
因此，舊式的醫療保險只能透過住院或手術，然後在「住院雜費」或「入院前及出院後之門診護理」中索償有關的診斷費用。
然而，不少人誤解為只要入院「照」便可以索償有關的醫療費！
醫療索償要符合理賠資格，需要符合兩個條件：
以下是其中一個例子：
從以上條款來看，如果住院的主要目的只是診斷掃描，有關費用便不符合「醫療必需」這個定義。
具體一點來說，如果是下列情況，很可能不符合理賠資格：
因此，如果貿然決定住院進行有關診斷，可能會令病人支付更昂貴的費用，更無法索償到保險，得不償失！
如果你的醫療保單沒有「先進診斷掃描」這個項目，是否會令自己無法索償呢？最好的做法是先諮詢醫生的意見，先判斷有關情況是否嚴重：
如果是較輕微的病況，或者無法確定是否要再住院或進行手術：
選擇在門診接受檢查會較為穩妥。即使檢查後確定要接受進一步治療，有關的費用便可以在「入院前及出院後之門診護理」這個項目中索償，而且醫療費用會較便宜。
如果是較嚴重及緊急的病況，或者已經確定要再住院或進行手術：
選擇在醫院接受檢查會較適合。原因是有關的費用可以在「住院雜費」這個項目中索償，而且不會耽誤病情。
當然，如果你仍未投保或者正考慮一份更適合自己的醫療保險，也可以多留意一下計劃是否保障門診的「先進診斷掃描」，自然便毋須擔心診斷費不保的問題！
作者_DarkMoney簡介：
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撰文 : DarkMoney
欄名 : 黑識理財