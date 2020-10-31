【黑識理財@iM網欄】記得諮詢醫生意見！ 檢查費用可否Claim醫療保險？

假如你現有的醫療保險已經有一定年期，通常只能保障住院相關(in-patient)的項目。當你只是在門診(out-patient)接受檢查，通常都不屬於保單的保障範圍！

不過，近年的醫療保險不再限定要有住院相關的治療才能索償，而且可以保障門診的檢查項目。

常見的醫療檢查包括那類型的項目？

不少疾病在住院或做手術之前都要先透過檢查確定病因，其中較常見的項目有：

▲ 常見的醫療檢查項目

診斷及化驗費是否在醫療保險的保障範圍內？



如果想在保單中就以上檢查提出索償，可以查看是否有以下的保障項目：

「先進診斷掃描／先進診斷成像檢測」：

檢查可以直接在門診進 行

一般的自願醫保 可以 保障 70% 費 用

一些高端醫保可以全數賠 償

「雜費保障／醫院服務費」：

必需涉及 住院或手術 才可索 償

若是入院檢查，要符合醫療必 需

「入院前及出院後之門診護理」：

必需涉及 住院或手術 才可索 償

可以保障門診內的診斷及化驗

舊式醫保不保障「門診先進診斷掃描」

如果有關檢查毋須入院或做手術的話，門診內進行的診斷及化驗費用便無法償付。

因此，舊式的醫療保險只能透過住院或手術，然後在「住院雜費」或「入院前及出院後之門診護理」中索償有關的診斷費用。

▲ 新出的自願醫保有「訂明診斷成像檢測」的保障，可保門診檢查費用

然而，不少人誤解為只要入院「照」便可以索償有關的醫療費！



保險公司如何介定你是否符合索償要求？

醫療索償要符合理賠資格，需要符合兩個條件：



計劃本身有相關的保障項 目 符合醫療需要 (medically necessary)



以下是其中一個例子：

從以上條款來看，如果住院的主要目的只是診斷掃描，有關費用便不符合「醫療必需」這個定義。



具體一點來說，如果是下列情況，很可能不符合理賠資格：

入院非必要，有關診斷可以在門診進 行 檢查後毋需要進一步入院或做手 術

因此，如果貿然決定住院進行有關診斷，可能會令病人支付更昂貴的費用，更無法索償到保險，得不償失！



入院檢查前最好先諮詢醫生意見



如果你的醫療保單沒有「先進診斷掃描」這個項目，是否會令自己無法索償呢？最好的做法是先諮詢醫生的意見，先判斷有關情況是否嚴重：

如果是較輕微的病況，或者無法確定是否要再住院或進行手術：

選擇在門診接受檢查會較為穩妥。即使檢查後確定要接受進一步治療，有關的費用便可以在「入院前及出院後之門診護理」這個項目中索償，而且醫療費用會較便宜。

如果是較嚴重及緊急的病況，或者已經確定要再住院或進行手術：

選擇在醫院接受檢查會較適合。原因是有關的費用可以在「住院雜費」這個項目中索償，而且不會耽誤病情。

當然，如果你仍未投保或者正考慮一份更適合自己的醫療保險，也可以多留意一下計劃是否保障門診的「先進診斷掃描」，自然便毋須擔心診斷費不保的問題！

作者_DarkMoney簡介： 黑識理財 一個為你拆解陷阱的保險平台。致力為大眾揭露保險業的銷售陷阱，我們更以「揭密真相」為願景，希望令到平凡人不會被表面資訊蒙蔽，由自己做最正確的決定！

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