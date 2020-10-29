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【買樓理財】首置客大膽還價　竟有驚喜　低市價3%購新都城高層單位

股樓投資 18:44 2020/10/29

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雖然新盤旺銷，帶旺樓市氣氛，惟二手市場仍見低市價成交，只要買家願意議價，隨時有驚喜。香港置業唐荣花說，將軍澳新都城三期4座高層D室，實用面積470平方呎，向正東望少海景，以及開揚山景，原叫價790萬元放盤，議價後減價35萬元，以約755萬元易手，實用呎價16,064元，低市價約3%。 

據了解，新買家為首置客，心儀單位位處高層，兼景觀開揚，睇樓3次後，即拍板入市。值得留意的是，原業主於2008年6月，以約265萬元購入上址，現帳面賺約490萬元，物業期內升值約185%。

【買家唔忿氣】柏傲莊抽極都唔中　轉買荃灣柏傲灣　享高層海景【下一頁

事實上，將軍澳近期也錄低市價成交，舉例說，夾屋叠翠軒3座低層E室，實用面積650平方呎，原叫價930萬元放盤，終減價85萬元，以自由市場價845萬元易手，低市價約2%，實用呎價約13,000元。

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撰文 : 黃卓賢

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