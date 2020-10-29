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【新冠疫情】歐洲疫情第二波爆發 法國宣布再度封城

環球政經 19:25 2020/10/29

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歐洲爆發第二波疫情。法國總統馬克龍宣布全國將於當地30日凌晨再次封城，至少將持續至12月1日。

【法國疫情】再次進入緊急狀態! 首都巴黎等多地周未起實施宵禁下一頁

馬克龍發表電視講話，表示由於第二波疫情發展超出預期將再度封城，封城令將覆蓋全國，目前全國都需要處於警戒邊緣。他表示這次封城令再度實施，希望能在兩周後，將每天新增確診個案由現在的四萬宗降至五千宗。

巴黎疫情】消息：當局正考慮實施宵禁 以遏制疫情下一頁

民眾除了上班上學，其餘時間需要留在家中，每人每日均有一小時進行戶外運動，外出購買必需品需要帶同外出證明。餐廳及酒吧和非必要商戶需要關閉至少兩星期。馬克龍政府將每15天評估一次，再決定封城令會否放寬。


鄰國德國亦宣布再實施緊急封鎖。總理默克爾宣布，下周一起餐廳和酒吧只能做外賣生意；而戲院、健身室等則需要關閉；私人聚會最多十人參與，但需要遵守社交距離和衞生規定。措施將維持四星期。

 

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撰文 : 林展鋒

馬克龍 疫情 默克爾 德國 法國 歐洲

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