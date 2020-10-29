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南韓銷毀含沉澱物疫苗 重申與死亡個案無關

環球政經 19:01 2020/10/29

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南韓民眾接種流感疫苗後死亡個案增至最少72宗。南韓當局經研究後重申，死亡個案跟接種疫苗無關，但為釋除公眾疑慮，將銷毀含有沉澱物疫苗。

流感疫苗死亡累計至少32人 南韓政府：無需要暫停接種下一頁

早前有民眾發現接種的疫苗含有白色沉澱物，擔心疫苗受污染。南韓傳媒報導，南韓食品醫藥品安全署已就該批疫苗展開分析、並進行抗原含量試驗及動物試驗，結果顯示白色沉澱物並無影響流感疫苗的功效和安全，但為讓民眾安心，將銷毀有沉澱物疫苗。

南韓青年接種流感疫苗後去世 成因尚未確認下一頁

剛於周二接種流感疫苗的衛生部長朴凌厚表示，希望民眾相信專家判斷，並持續留意自己接種流感疫苗前後的健康狀況。

南韓目前已有逾1023萬人參與政府的免費流感疫苗接種計劃，至今接獲最少72宗死亡個案，超過1500宗出現不良反應的報告。

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撰文 : 林展鋒

南韓 流感 疫苗

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