【港元定期存款】工銀3個月港元定存息5.2厘 港滙稍轉弱兩中小行照減存息

▲ 港滙今早轉弱，曾創下5個月以來的最大貶幅，乍現7.7537低位，但銀行體系水浸下，未見太多港銀加息吸存。

全城「勁抽」新股螞蟻集團 （新上市編號︰06688） ，專攻散戶的經紀行今午已截孖展，螞蟻所鎖巨資要下周三（11月4日）才解禁退款。港滙今早已轉弱，市場關注史上集資王螞蟻抽資後，會否令熱錢撤走，銀行或要掉頭為急撲水而鬥加息。不過，仍有兩間大小行無懼港滙驟貶，反而齊齊減港元定期存款息率，包括東亞 （00023） 微削138天港元定存短息0.01厘，新息率至0.69厘；華僑永亨則略減3個月或以下的港元定存年息0.03厘，現時最高息是3個月的0.51厘。專家預計本港仍水浸，料不會呈明顯走資，相信銀行暫毋須加息吸存，因經濟復甦乏力，以免貸款乏出路。

3個月期及6個月期港元定存邊間最高息？可按下圖了解

▼ 點擊圖片放大 +2

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享認為，美國大選進入大直路，市場避險意識高漲，游資動輒湧入美元等避險，港滙稍為轉弱也是正常，何況歐洲疫情惡化，累歐元欲升乏力，變相支持美元。

抽螞蟻IPO資金下周解凍 銀根鬆乏誘因加息

王良享續拆解指，不少中概股料仍會回歸來港掛牌，遂料資金不會大幅抽走。不過，金管局接錢速度及幅度將放緩，相信今年底，本港銀行的總結餘大約保持在4000多億元的高水平，按理銀行毋須急於撲水吸存，畢竟現市況經濟仍低迷，或要等明年貸款才有較多出路。而下周三當螞蟻抽資解禁時，銀根將更鬆動。

港滙今早轉弱，曾創下5個月以來的最大貶幅，驟減約0.05%，乍現7.7537低位；有分析指，乃自今年7月20日見7.7543以來的最低水平。

另方面，政府將於明天（10月30日）公布第3季經濟數據初值，專家不表樂觀。上商研究部主管林俊泓預計，上季GDP仍收縮6%，但相信最壞情況已成過去。不過，今年全年仍難擺脫負數，料呈負增長6.5%；明年才有望疫後復甦，回復正數升3.2%

工銀3個月港元定存息5.2厘 冠全城

經新一輪調息潮，現時3個月年息仍以工銀亞洲的5.2厘冠全城，但須推介兩名新客，才享最高特惠息；若只是單獨開立此短存，亦有4.2厘。

綜觀本周首4天，3間中小行鬥加短存息，包括虛擬銀行滙立及天星，齊把3個月年息調升0.1厘，新息率同報1.2厘；而大新 （02356） 加幅更多，驟升0.2厘至1.1厘，但不敵上述中資行；可是，富邦卻撤4個月一厘息，以及半年到一年的0.8厘息。目前半年期以天星的1.2厘居首，一年仍以集友的1.02厘續膺「高息王」。

相關文章：【人民幣定期存款】天星1年人幣定存息加至2.2厘 虛銀硬撼外資行

【港元定期存款】虛銀天星半年港元定存息加至1.2厘 迎戰螞蟻IPO+iBond出擊

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

【懶人福音】BCT助你整合MPF帳戶，立即申請賺基金單位回贈 https：//bit.ly/34gD1t5

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪