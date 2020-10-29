  • 25°C
香港時間 : 20201029日 (四) 19:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【涼風有信Vincent@iM網欄】有沒有想過，移民後，祖先怎辦？ 九月初九「重陽節」的小故事

名人薈萃 18:53 2020/10/29

分享：

各位讀者好！這個星期天氣算是不錯，大家有冇趁機會到戶外一遊，遠足或登高？
 
這星期開始風高物燥點，雖然有一兩天嚷著打風，但打風前後的天氣尚算晴朗。我有很多朋友都藉機會到戶外享受家庭樂。

這個是好的。正如我時常提大家，入冬前應把握時間享受生活。因為入冬後，疫情復來，大家又要趕緊防疫的工作了。

好了，剛剛這星期有件大事，就是「重九亅。每年的農曆九月初九，就是重陽節，因為中國人相信「九」乃至陽之數，兩個九，即是重陽。傳統習俗上，我們會在這個至陽之時節拜祭祖先，是為春秋二祭的「秋祭亅。

每年的春秋二祭，即清明及重陽，都是孝子賢孫拜祭祖先、表達心意的時候。祭祖之所以重要，因為中國人普遍相信，祖先死後會陪伴及守護著後人。拜祭他們會令他們心有所依，更容易得到安息。祖先心願達到，少了遺憾，後人的運氣也會更好。

所以連鹿鼎記的韋爵爺，也要將清明和重陽紋於腳下。因為得祖先庇佑，你也可以成為一朝首富鹿鼎公。

玩笑開完。筆者想說說，今年重陽我到大埔一間觀音廟祭祖，看到了一件事，很是深刻。

是日秋祭，住持大師幫我們一眾親友附薦人做法事。其中一家，拿了家裏的神主牌到來。住持大師拿著神主牌，代告祖先：「請祖先原諒你的家人，他們要移民了！請你們回到自己的地方，後人不再拜祭了。」說罷便一手把神主牌敲碎，放進火裡燒掉。

這個畫面我看後，心裏一沉，一直揮之不去。最近移民潮又起，我的前兩篇文章跟大家談論過移民的八字，但原來移民除了考慮八字屬性，還有祖先的去留問題。

的而且確，有拜神習慣的朋友會明白，如果你一直供奉祖先，到你要移民的一刻，你會怎樣？原來絕大多數的玄學家都相信，祖先只會留在自己生長的土地，不會跟隨後人到外國。所以你要移民，就必須把祖先留下。

失去祖先庇佑，談何大科發？所謂到外國做二等公民，原來就是這個意思。因為你人到了外國，你便失去祖蔭護佑。植木沒了根，單憑樹幹，又如何能夠茂盛生長？

所以筆者奉勸大家，考慮移民時，不妨將目光提高至家族，甚至種族的層面來看。可能你會別有一番看法。

好了，下週即將臨近冬至。祝大家身體健康，一門興旺！

作者_王賢訊簡介：
2019年仁濟醫院董事局主席。26歲加入善團，見過不少圈中有趣的人和事。喜歡用歌聲籌款，常發夢成為一個慈善歌手。喜歡觀人於微，觀人於「術亅。經濟學學士，環球金融碩士，都不及喜歡研究風水術數。試過記得朋友的八字，但忘記了朋友的名字。
Youtube: Singforcharity
IG: vince_dragon

更多涼風有信Vincent@王賢訊的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 王賢訊

欄名 : 涼風有信Vincent

最新專欄文章 更多

【涼風有信Vincent@iM網欄】今年冬季爆疫情第四波 農曆十一月 疫情達全年頂峰
2020/10/22
【涼風有信Vincent@iM網欄】今年冬季爆疫情第四波 農曆十一月 疫情達全年頂峰
【涼風有信Vincent@iM網欄】進入寒露「丙戌」 疫情些微反彈，特朗普醜態百出
2020/10/08
【涼風有信Vincent@iM網欄】進入寒露「丙戌」 疫情些微反彈，特朗普醜態百出
【涼風有信Vincent@iM網欄】 移民去邊？幾時係移民時機？ 八字屬性同你逐樣睇
2020/10/01
【涼風有信Vincent@iM網欄】 移民去邊？幾時係移民時機？ 八字屬性同你逐樣睇
【涼風有信Vincent@iM網欄】 倘若拜登當選 年底或現大型股災
2020/09/24
【涼風有信Vincent@iM網欄】 倘若拜登當選 年底或現大型股災
【涼風有信Vincent@iM網欄】今日初一 鬼節完結 七月節如何出事？
2020/09/17
【涼風有信Vincent@iM網欄】今日初一 鬼節完結 七月節如何出事？

上一篇文章

防疫限制明日起放寬 迪士尼：會因應最新規定作調整

下一篇文章

【買樓理財】首置客大膽還價　竟有驚喜　低市價3%購新都城高層單位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【薪酬調查】應屆畢業生入職月薪有多少？　8大行業入職月薪一覽
【薪酬調查】應屆畢業生入職月薪有多少？　8大行業入職月薪一覽
【螞蟻IPO】螞蟻集團6688招股入場費4040元　認購前不可不知5件事
【螞蟻IPO】螞蟻集團6688招股入場費4040元　認購前不可不知5件事
【螞蟻IPO】螞蟻集團招股上市在即 三大業務你要知
【螞蟻IPO】螞蟻集團招股上市在即 三大業務你要知
【螞蟻IPO】螞蟻6688招股與iBond撞期點算好？　2專家教路認購攻略
【螞蟻IPO】螞蟻6688招股與iBond撞期點算好？　2專家教路認購攻略
【新股IPO】螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO
【新股IPO】螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO
【螞蟻IPO】螞蟻集團6688每手50股盼人人有份？　專家：料可做到！
【螞蟻IPO】螞蟻集團6688每手50股盼人人有份？　專家：料可做到！