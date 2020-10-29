【涼風有信Vincent@iM網欄】有沒有想過，移民後，祖先怎辦？ 九月初九「重陽節」的小故事

各位讀者好！這個星期天氣算是不錯，大家有冇趁機會到戶外一遊，遠足或登高？



這星期開始風高物燥點，雖然有一兩天嚷著打風，但打風前後的天氣尚算晴朗。我有很多朋友都藉機會到戶外享受家庭樂。

這個是好的。正如我時常提大家，入冬前應把握時間享受生活。因為入冬後，疫情復來，大家又要趕緊防疫的工作了。

好了，剛剛這星期有件大事，就是「重九亅。每年的農曆九月初九，就是重陽節，因為中國人相信「九」乃至陽之數，兩個九，即是重陽。傳統習俗上，我們會在這個至陽之時節拜祭祖先，是為春秋二祭的「秋祭亅。

每年的春秋二祭，即清明及重陽，都是孝子賢孫拜祭祖先、表達心意的時候。祭祖之所以重要，因為中國人普遍相信，祖先死後會陪伴及守護著後人。拜祭他們會令他們心有所依，更容易得到安息。祖先心願達到，少了遺憾，後人的運氣也會更好。

所以連鹿鼎記的韋爵爺，也要將清明和重陽紋於腳下。因為得祖先庇佑，你也可以成為一朝首富鹿鼎公。

玩笑開完。筆者想說說，今年重陽我到大埔一間觀音廟祭祖，看到了一件事，很是深刻。

是日秋祭，住持大師幫我們一眾親友附薦人做法事。其中一家，拿了家裏的神主牌到來。住持大師拿著神主牌，代告祖先：「請祖先原諒你的家人，他們要移民了！請你們回到自己的地方，後人不再拜祭了。」說罷便一手把神主牌敲碎，放進火裡燒掉。

這個畫面我看後，心裏一沉，一直揮之不去。最近移民潮又起，我的前兩篇文章跟大家談論過移民的八字，但原來移民除了考慮八字屬性，還有祖先的去留問題。

的而且確，有拜神習慣的朋友會明白，如果你一直供奉祖先，到你要移民的一刻，你會怎樣？原來絕大多數的玄學家都相信，祖先只會留在自己生長的土地，不會跟隨後人到外國。所以你要移民，就必須把祖先留下。

失去祖先庇佑，談何大科發？所謂到外國做二等公民，原來就是這個意思。因為你人到了外國，你便失去祖蔭護佑。植木沒了根，單憑樹幹，又如何能夠茂盛生長？

所以筆者奉勸大家，考慮移民時，不妨將目光提高至家族，甚至種族的層面來看。可能你會別有一番看法。

好了，下週即將臨近冬至。祝大家身體健康，一門興旺！

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