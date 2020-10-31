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【環保減塑】推廣「裸買」走塑　打造零包裝生活

商業 15:30 2020/10/31

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香港有不少推行「裸買」的店舖，提倡以源頭減廢的走塑概念，客人只需自備容器盛載所需物品，就可以減少不必要包裝物料，減輕對地球的污染負荷。（陳國峰攝）

近幾年環保議題逐漸備受重視，而海洋塑膠污染就成為其中全球最關注的議題之一。然而，我們在日常生活中，如何在購買必需品的同時貫徹綠色生活？香港有不少推行「裸買」的店舖，提倡以源頭減廢的走塑概念，客人只需自備容器盛載所需物品，就可以減少不必要包裝物料，減輕對地球的污染負荷。

【疫市營商】小店疫境突圍 主打食物造型手工皂

據綠色和平數據顯示，每年估計平均有800萬噸的塑膠製品流入海洋，相當於每一分鐘就有一個垃圾車的垃圾倒入海洋，其中多數為塑膠包裝。而塑膠包裝佔全球塑膠產業最大比例約為26%，其中絕大多數都是一次過使用，在短暫使用過後就成為垃圾。

鼓勵少用包裝　不要紙盒減2元

Soap Yummy創辦人張家祁（Karina）致力推廣裸買概念，並採用可循環再用的物料包裝，如紙盒、鐵罐等，減少產品包裝造成的塑膠廢物。她坦言，香港裸買、零包裝尚未普及，很多人都不太明白為甚麼要自己帶備盛器。但其實包裝成本都只是轉嫁到消費者身上，為了鼓勵客人減少產品包裝，每次消費如選擇不要紙盒包裝即可減2元，希望透過回饋答謝他們對環保的付出。

Soap Yummy創辦人張家祁致力推廣裸買概念，並採用可循環再用的物料包裝，減少產品包裝造成的塑膠廢物。（陳國峰攝）

【綠色金融】地球之友獻計5招　助港追趕國際環保大潮

【環保減塑】屈臣氏承諾去除不必要包裝　10年內全面淘汰PVC

談及零包裝概念，英國天然美容品牌LUSH早已實行這個計劃，並在港設立全亞洲首間Naked Shop。品牌向來以保護環境為主，生產出固體狀的洗髮精、浸浴球、沐浴露等產品。此外，其化粧品如粉底或光影膏，就連唇膏亦採用換芯形式出售，務求做到零包裝，為社會環保出一分力。

記者：施雯雯

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