【疫市營商】小店疫境突圍　主打食物造型手工皂

▲ 張家祁（Karina）去年創立個人品牌Soap Yummy，製作出充滿食物香氣、彷彿可以吃進肚裏的手工肥皂吸客，藉以宣揚環保信息，成功在逆市中闖出一片天。（陳國峰攝）

近年愈來愈多人棄用沐浴露，轉投肥皂的懷抱。坊間開始興起不少天然手工肥皂，由於其製作過程不算複雜，相關的工作坊也如雨後春筍般冒出。26歲的張家祁（Karina）製作出充滿食物香氣、彷彿可以吃進肚裏的手工肥皂吸客，藉以宣揚環保信息，成功在逆市中闖出一片天。

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相比沐浴露，肥皂所含的化學添加物、防腐劑一般都較少，包裝也較簡便。甫看見Karina的手製肥皂，相信不少人都會被其精緻的賣相吸引。坊間的手工皂大多標榜使用有機素材，或以花巧的紋理、特別的渲染技巧作為賣點，但外形一般都是四四方方，略嫌單調。而有些則着重肥皂本身的功能，例如防濕疹、敏感等。為了追求產品的獨特性，Karina嘗試將美味的食材融合，製成天然及滋潤皮膚的手工皂，從而誘發消費者的興趣，打破大眾認為只有皮膚問題才會使用手工皂的偏見。

去年4月，Karina鼓起勇氣耗資約1萬元，開始製作手工皂和潤唇膏產品。閒餘時，參與市集擺檔或與學校合作舉辦工作坊。後來更不惜辭去工作，專注於建立自己的手工皂品牌Soap Yummy。

▲ 天然純素潤唇膏（陳國峰攝）

▲ 除了定期在共享工作空間開班外，Karina亦會與學校合作舉辦環保周、與企業舉辦Team Building活動，或是新娘聚會等。（受訪者提供圖片）

其品牌現時推出3個系列，主題都是圍繞食物和飲料，藉以反映在地食物文化及生活環境。在香港土生土長的Karina稱，其首個系列「香港原味道」，靈感來源自傳統港式糖水，例如豆腐花、芝麻糊、薑汁撞奶等，將本土獨特的飲食文化融入其中，喚起港人的集體回憶。而第二個系列「你是我杯茶」則較重視香味，採用薰衣草、玫瑰和薄荷等原料，製成最為大眾接受且具功能性的肥皂。而第三個系列，靈感取自於一次在紐約旅行的經歷，眼見當地咖啡店文化盛行，她就製造出冬甩造型肥皂，並配以回收咖啡渣製作的磨砂肥皂。

▲ 為了追求產品的獨特性，Karina嘗試將美味的食材融合，製成天然及滋潤皮膚的手工皂，從而誘發消費者的興趣，打破大眾認為只有皮膚問題才會使用手工皂的偏見。（陳國峰攝）

▲ Soap Yummy手工皂的其中一個系列，靈感來自一次在紐約旅行的經歷，眼見當地咖啡店文化盛行，就製造出冬甩造型肥皂，並配以咖啡渣製作的磨砂肥皂。（陳國峰攝）

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品牌成立至今，一直由Karina獨力經營，雖然過程相當吃力，但她卻樂在其中。她笑言：「小本經營生意未必有能力做大量宣傳，但最重要是善用手上的免費資源，以及用心經營社交平台。例如在不同的店舖（如美妝店或環保概念店）寄賣、與不同品牌合作、或是舉辦工作坊等，低成本之餘又可擴大自己的客戶群。」

疫情套裝 吸引客人搶購

面對突如其來的新冠肺炎，Karina表示，由於街上人流減少，再加上沒有了市集擺賣宣傳，實體店寄賣生意明顯受影響，銷售額比疫情前下跌一半以上。不過，標榜清潔、天然的手工皂，疫情下亦有受惠，更多人向店舖查詢手工皂，其網店銷售亦大幅上升，佔整體生意額7成。此外，在疫情期間，Soap Yummy推出疫情套裝，包括一次性肥皂片及潤手霜產品，吸引大批客戶搶購。

▲ 在疫情期間，Soap Yummy推出疫情套裝，包括一次性肥皂片及潤手霜產品，吸引大批客戶搶購。（陳國峰攝）

對於未來，Karina仍感樂觀，經歷社會事件後，消費者選擇購物的方式有所轉變，不少人更願意支持本土小店。她透露，現時每月生意額約有3萬多元，希望日後更專注發展網絡銷售，並積極建立自己的網頁，冀有一天能夠衝出香港市場。

記者：施雯雯