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【樓市現象】買家鬥快入市 80後夫婦睇樓一次購淘大 麗晶花園放盤5個鐘即獲承接

股樓投資 18:23 2020/10/29

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新盤群起登場，激起樓市氣氛更旺，二手買家入市意欲更強，鄰近鐵路沿線的市區低水屋苑，成首置人士的搜尋目標。最近九龍灣錄得買家快速入市個案，其中一對80後夫婦睇樓一次即拍板購入淘大花園；而麗晶花園有單位放盤短短5小時即獲承接。

【樓市現象】以為新盤單位愈細愈好賣? 結果令人大跌眼鏡，詳情按【下一頁

香港置業助理分區董事陳銘銳表示，淘大花園地理位置優越，社區配套完善，獲不少買家青睞，本月至今該屋苑錄約6宗成交，該行剛促成一宗該屋苑2房單位買賣成交。單位為淘大花園D座中高層7室，望內園景，2房間隔，實用面積約375平方呎。

陳銘銳稱，單位以630萬元放盤2星期即獲外區客接洽，議價後減價30萬元，以約600萬元成交，實用呎價約16,000元。據了解，買家為80後首置夫婦，心儀單位內櫳企理、附設裝修，價錢相宜，睇樓1次火速拍板入市，即睇即買。資料顯示，原業主於2010年5月以約219萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約381萬元，物業升值約174%。

【樓市現象】投資者大蝕183萬也要沽加多利峯三房 原因估你唔到 代理：業主費事煩，詳情按【下一頁


美聯物業首席高級營業經理黃家明表示，麗晶花園1座低層B室，實用面積407方呎，屬2房間隔，內櫳企理，單位僅放盤5小時，獲外區客「一見鐘情」，即時拍板承接，據悉新買家為方便附近上班，已睇樓近1個月，是次透過自由市場以575萬元成交，折合實用呎價14,128元。據了解，原業主於2012年8月斥資263萬元購入，是次轉手帳面獲利312萬元，升值近1.2倍。

【趁機尋盤】外籍機師放售藍天海岸1房獲5組客搶購 買家湧至東涌尋寶 代理：不要期望找到劈價盤，詳情按【下一頁

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記者：陳詠妍

鐵路 成交 放盤 低水 九龍灣 淘大花園 麗晶花園

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【買樓理財】首置客大膽還價　竟有驚喜　低市價3%購新都城高層單位

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