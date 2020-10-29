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【內銀業績】建行上季少賺4%　一文看清內銀業績（不斷更新）

即市財經 20:02 2020/10/29

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建行、郵儲行今日將會公布第三季績。（法新社圖片）

重磅內銀股先後公布季績，國有行當中，今日將先由建行 （00939） 及郵儲行 （01658） 打頭陣放榜。其他中小型的內銀股亦緊接放榜，本文將綜合日內公布的內銀業績。

建行第三季淨利潤682.06億元人民幣，按年跌4.14%。期內，經營收入1760.3億元人民幣，按年增5.3%。不良貸款額2,555.28億元人民幣，較上年末增加430.55億；不良貸款率1.53%，較去年底末升0.11個百分點。撥備覆蓋率217.51%，降10.18個百分點。

信行 （00998） 第三季經營收入473.07億元人民幣，按年跌3.6%，歸屬股東淨利潤113.77億元人民幣，按年跌8.6%。資產質素方面有惡化，截至9月底止不良貸款餘額864.54億元人民幣，較去年底增203.37億，不良貸款率1.98%，較去年底升0.33個百分點。

浙商銀行 （02016） 第三季歸屬股東淨利潤33.69億元人民幣，按年倒退9.2%。總計今年首三季淨利潤101.44億元，按年跌9.7%。不良貸款餘額167.74億元，較去年底增18.6%；不良貸款率1.44%。

重慶農村商業銀行 （03618） 第三季歸屬股東淨利潤25.86億元人民幣，按年跌9.3%。今年首三季淨利潤跌約10%至77.69億元。不良貸款餘額64.14億元人民幣，較去年底增9.55%；不良貸款率1.29%，較去年底升0.04個百分點。

晉商銀行 （02258） 今年首三季營業收入35.84億元人民幣，淨利潤13.23億元人民幣。

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