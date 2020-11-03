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【美國大選觀戰指南】陽光帶州分較快有結果

環球政治 17:31 2020/11/03

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3個陽光帶州分在美國大選選舉日數周前已開始處理郵寄投票，結果料更快出爐。

美國大選11月3日舉行，密歇根州、賓夕法尼亞州及威斯康星州作為鐵鏽帶州分，也是不少人於美國大選選舉日率先關注的焦點。但鐵鏽帶州分點票需時，亞利桑那州、佛羅里達州及北卡羅來納州這3個陽光帶州分，在美國大選選舉日數周前已開始處理郵寄投票，結果料更快出爐。

美國大選幾時知結果？開票時間表一覽 【下一頁】

其中佛羅里達州票站會於本港時間周三（11月4日）早上8時關門，北卡羅來納州票站會於同日早上8時半關門，而亞利桑那州票站就會於同日早上10時關門。

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特朗普上屆以少於4個百分點的優勢取下陽光帶州分，但民調顯示，目前拜登在上述3州領先。

如拜登當晚在佛羅里達州全取29票，加上在亞利桑那或北卡羅來納其中一州取勝，無論鐵鏽帶3大州分結果如何，拜登已能穩勝。

手握29張選舉人票的佛羅里達州，是全美國擁有選舉人票第3多的州分，僅次於加州和德州，跟紐約州看齊。佛羅里達州對拜登尤其關鍵，即使拜登未能於其餘兩州取勝，手握佛羅里達州也可大幅削弱特朗普的勝算，迫使特朗普必須全奪鐵鏽帶3大州分。

但即使特朗普在佛羅里達、亞利桑那及北卡羅來納州連取3城，亦未必能穩操勝算。他最少要在鐵鏽帶3大州分之中，保住其中一州。因為拜登如能保住上屆民主黨總統候選人希拉莉勝出的所有州分，同時於鐵鏽帶3大州分取勝，仍然有望翻盤。

【美國大選】特朗普佛州投票撐自己 民主黨優勢收窄 【下一頁】

特朗普一直非常重視佛羅里達州，他將居所由故鄉紐約遷到佛羅里達州，又不時到訪位於佛州棕櫚灘的海湖莊園。特朗普本人作為佛州選民，已於佛州提前投下支持自己的一票。

拜登也著力加強於佛羅里達州造勢，包括於10月中到佛州的老人院拉票。前總統奧巴馬作為民主黨重量級人物，更親自前往佛州奧蘭多（Orlando）為拜登拉票。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：鄭錦玲

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