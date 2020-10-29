【螞蟻IPO上市】螞蟻IPO孖展超購逾百倍　回撥機制下分派料有344萬手、一人一手不是夢

▲ 螞蟻IPO招股反應熱烈，投資者最關心螞蟻上市能否做到一人一手。

螞蟻集團 （新上市編號：06688） 招股認購反應相當熱烈，螞蟻IPO孖展金額約4000億元，已相當於超購逾一倍，還未算不少人使用現金認購螞蟻IPO，意味螞蟻集團很大機會問鼎凍資王寶座。全城期待螞蟻上市，投資者最關心是可以分得幾多手，而參照螞蟻集團披露的回撥機制，螞蟻上市一人一手機會相當高。

全城瘋搶螞蟻集團孖展，最新情況可見【下一頁】

螞蟻IPO認購人數超過工行同農夫山泉？【下一頁】

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根據螞蟻IPO的回撥機制，若公開發售部分超購10至15倍，在港公開發售部分佔比將提升至5%，即8353.6萬股或可分167萬手；若超購20倍或以上，佔比將增至10%，即1.67億股，甲、乙組最多可分得344萬手。現時市場普遍預期，螞蟻IPO可吸引100萬人認購，按照最多可分得344萬手的估算，螞蟻IPO人人有份絕對有可能。

螞蟻IPO有大量8字，與馬雲有關？【下一頁】

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