【美國疫情】29個州分確診創新高 福西：2022年才有望恢復正常

美國新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情未歇,福多個州分確診和死亡人數創新高。華府抗疫專家福西(Anthony Fauci)估計,即使疫苗可望在數月後面世,美國有一部分人至明年第二季或第三季,都未必打得上疫苗;短期內可恢復常態的機會很微,至少要等到2022年。

根據美國約翰霍普金斯大學的數據顯示,過去一周的平均每日新病例數比前一周增加了21%;惟Covid Tracking Project顯示的同期測試數目,僅增加6.63%。

哈佛全球衛生研究所(Harvard Global Health Institute)總監賈阿(Ashish Jha)指出,確診個案有飆升趨勢,六、七周前每天新增個案只有35,000宗,目前已增至日增7萬多宗。

【美國疫情】新冠疫苗需求大 政府公布免費接種計劃【下一頁】

他明言:

若有天每日新增確診達10萬宗,他也不會感到驚訝。(I would not be surprised if we end up getting to 100,000 new cases a day.)