【美國疫情】29個州分確診創新高 福西：2022年才有望恢復正常

▲ 華府抗疫專家福西（Anthony Fauci）估計，恢復正常生活至少要到2022年。

美國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情未歇，福多個州分確診和死亡人數創新高。華府抗疫專家福西（Anthony Fauci）估計，即使疫苗可望在數月後面世，美國有一部分人至明年第二季或第三季，都未必打得上疫苗；短期內可恢復常態的機會很微，至少要等到2022年。

根據美國約翰霍普金斯大學的數據顯示，過去一周的平均每日新病例數比前一周增加了21％；惟Covid Tracking Project顯示的同期測試數目，僅增加6.63％。

哈佛全球衛生研究所（Harvard Global Health Institute）總監賈阿（Ashish Jha）指出，確診個案有飆升趨勢，六、七周前每天新增個案只有35,000宗，目前已增至日增7萬多宗。

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他明言：

若有天每日新增確診達10萬宗，他也不會感到驚訝。（I would not be surprised if we end up getting to 100,000 new cases a day.）

本月，有29個州分錄得單日新增確診創新高，11日州分錄得單日新增死亡人數創新高。

目前仍有州分拒絕戴口罩，福西提醒民眾必須擺脫口罩政治化，明言如不想封城，至少做好戴口罩等基本防疫措施。

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責任編輯：葉芷樺

