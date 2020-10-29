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【買樓理財】比較各區上車盤　再密集式睇樓　終成功上車做業主

股樓投資 17:58 2020/10/29

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各國央行量寬，低息環境持續，加上交投氣氛好轉，買家紛紛入市，擔心遲買更貴，有買家為求盡快上車，積極比較多個上車盤，在鎖定心意屋苑後，再連續數星期密集式睇樓，終成功上車做業主。 

中原陳德孝說，嘉湖山莊賞湖居5座高層D室，實用面積551平方呎，三房間隔，原叫價630萬元，終減價62萬元，以568萬元易手，減幅近一成，實用呎價約10,309元。 陳德孝續稱，買家為上車客，比較多個上車盤集中地，發現天水圍嘉湖山莊樓價相宜，故鎖定為目標，且連續數星期密集式睇樓，終找到景觀開揚，呎價合理的放盤，故即拍板入市。 

以上述單位為例，成交價568萬元，假如承造九成按揭，分30年還，利率2.5厘計，首期要56.8萬元，月供20,199元，壓力測試下的最低每月入息要求則約48,376元。  

同一個半新盤　樓價升幅差好遠　開放式升逾50%　頂層特色戶升2.3%【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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上車盤 天水圍 嘉湖山莊

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