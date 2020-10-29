【5G手機】全球5G手機上半年銷售排行榜　三星Galaxy S20系列包辦前3名

▲ 市場研究機構Strategy Analytics近日發表最新報告，以單機銷售金額的總收入作為基準，揭示全球5G智能手機上半年度的熱賣排行榜。

5G手機市場競爭白熱化。市場研究機構Strategy Analytics近日發表最新報告，以單機銷售金額的總收入作為基準，揭示全球5G智能手機上半年度的熱賣排行榜。而今年上半年在全球最熱賣的5G手機前三名，通通由三星Galaxy S20系列旗艦機款包辦。

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Strategy Analytics報告提到，上半年全球5G智能手機的營收達340億美元（約2635億港元）。其中三星今年2月推出的5G旗艦機款Galaxy S20+，占比高達9%，成為2020上半年全球銷售額表現最亮眼的5G機王。除了在韓國市場大受歡迎外，在西歐與北美等國家地區都受消費者追捧。而6.9吋的Galaxy S20 Ultra、6.2吋的Galaxy S20則分別排第二及第三名。

▲ Strategy Analytics報告提到，三星今年2月推出的5G旗艦機款Galaxy S20+成為2020上半年全球銷售額表現最亮眼的5G機王。（Strategy Analytics資料圖片）

至於第四與第五名，則由華為旗艦機款P40 Pro 5G以及Mate 30 5G奪得。Strategy Analytics分析指，華為兩款機款能搶奪全球前五名位置，主要是受惠於該品牌在中國市場有大量忠實用戶。

Strategy Analytics預計，隨著年底聖誕購物旺季即將到來，在10月中旬正式開賣的蘋果5G手機iPhone 12系列，將會掀起全球換機潮，更有機會在短短數週的時間，成為全球5G手機下半年的銷售冠軍。

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責任編輯：曾曉汶