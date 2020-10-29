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三大科技巨頭出席聽證會 跨派議員連番炮轟政治偏頗

環球政經 17:51 2020/10/29

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美國參議院傳召三間科技巨頭高層出席聽證會，席間多名參議員炮轟社交媒體選擇性審查，三人都否認有政治偏頗。

1996年《通信規範法》被重新檢視 或會嚴重影響Twitter 與Facebook等社交媒體 【下一頁

聽證會以視像方式傳召Google、Facebook和Twitter的行政總裁，原本是討論如何改革被視為網絡言論自由保護傘《通訊規範法》第230條，讓科技公司免責於用戶張貼的內容所涉及的法律責任。

【美國大選】特朗普若敗選 或面臨多宗刑事起訴 【下一頁

由共和黨掌控的參議院選擇在下周大選前舉辦聽證會，令民主黨人質疑將議題政治化，但席間跨黨派議員均對社交網站連番炮轟。有共和黨參議員質疑，Twitter一直以雙重標準處理帖文，並對總統特朗普存有偏見。有人詢問社交網站高層中國共產黨早前聲稱美軍要為新冠病毒負責，在沒任何內容事實查證下，在平台存在超過兩個月，但在質疑郵寄選票安全性的帖文上，則立即被標籤。Twitter回應指採取行動是因為帖文可能引起混淆。另外亦有提及有外國企圖用假新聞干預大選進行。

三名行政總裁均否認有政治偏頗，對改革條款亦持開放態度。民主共和兩黨則同意檢討條款，但其細節就稍有分歧。

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撰文 : 林展鋒

美國 美國參議院 Facebook Google Twitter 美國共和黨 美國民主黨

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