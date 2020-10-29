【業績】一文看清企業季度業績　廣汽首三季收入微升　中石油上季純利大增3.5倍（不斷更新）

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【業績】中海油田服務首三季多賺1.7% 資產減值損失8.69億元人幣
港股踏入第三季業績公布期，陸續有多家焦點企業放榜。本文綜合了周四（29日）於聯交所的季度業績公告，以一文形式報道，方便獲取資訊。渣打 （02888） 、中石油 （00857） 等企業先後公布了上季度業績。
世茂集團
世茂集團（00813）公佈，首三季營業收入為120.11億元（人民幣，下同），按年倒退20.3%；淨利潤為10.81億元，按年下跌30%。
廣汽集團
廣汽集團 （02238） 公布，今年前三季度收入為428.46億元（人民幣，下同），按年升0.38%；純利50億元，按年跌21%；每股盈利0.49元；扣除非經常損益後純利為43.6億元，按年升0.08%。
中海油田服務
中海油田服務 （02883） 首三季純利按年增加1.7%至21.546億元（人民幣，下同），營業收入升0.5%至214.5億元。
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渣打
渣打 （02888） 公布，第三季除稅前法定溢利4.35億美元，按年下跌61%，按季也跌41%；除稅前基本溢利7.45億美元，按年跌40%，按季回升1.6%。
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中石油
中石油 （00857） 公布，第三季成功扭虧，純利按年大增353.6%至400.5億元（人民幣，下同），較前兩季明顯改善。若剔除管道資產重組收益，核心利潤亦達218.03億元，不過，受累於上半年疲弱的業績，中石油首三季純利仍然大幅倒退73%，僅100.67億元。
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澳博
澳博 （00880） 公布第三季業績，鑑於疫情憂慮未完全緩解，同時入境限制、交通運輸管制及隔離檢疫措施仍然生效，澳博第三季總淨收益繼續受壓，按年計跌89.3%，錄8.79億元，連帶期內亦續見虧蝕，達10.31億元。
復星醫藥
復星醫藥 （02196） 公布，今年首三季度業績，期內收入為221億元（人民幣，下同），按年升4.12%；淨利潤為24.8億元，按年升20.12%；扣除非經常損益後的淨利潤為20.6億元，按年升19.6%；每股盈利0.97元。
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編輯︰侯景成