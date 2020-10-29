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【業績】一文看清企業季度業績　廣汽首三季收入微升　中石油上季純利大增3.5倍（不斷更新）

即市財經 18:06 2020/10/29

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港股踏入第三季度業績期，多家企業公布績。

港股踏入第三季業績公布期，陸續有多家焦點企業放榜。本文綜合了周四（29日）於聯交所的季度業績公告，以一文形式報道，方便獲取資訊。渣打 （02888） 、中石油 （00857） 等企業先後公布了上季度業績。

世茂集團

世茂集團（00813）公佈，首三季營業收入為120.11億元（人民幣，下同），按年倒退20.3%；淨利潤為10.81億元，按年下跌30%。

廣汽集團

廣汽集團 （02238） 公布，今年前三季度收入為428.46億元（人民幣，下同），按年升0.38%；純利50億元，按年跌21%；每股盈利0.49元；扣除非經常損益後純利為43.6億元，按年升0.08%。

中海油田服務

中海油田服務  （02883）  首三季純利按年增加1.7%至21.546億元（人民幣，下同），營業收入升0.5%至214.5億元。

【業績】中海油田服務首三季多賺1.7%　資產減值損失8.69億元人幣

渣打

渣打  （02888）  公布，第三季除稅前法定溢利4.35億美元，按年下跌61%，按季也跌41%；除稅前基本溢利7.45億美元，按年跌40%，按季回升1.6%。

【渣打派息】渣打績後插3%　CFO：重啟派息視乎監管要求、無特別偏好回購或派息（第三版）

中石油

中石油  （00857）  公布，第三季成功扭虧，純利按年大增353.6%至400.5億元（人民幣，下同），較前兩季明顯改善。若剔除管道資產重組收益，核心利潤亦達218.03億元，不過，受累於上半年疲弱的業績，中石油首三季純利仍然大幅倒退73%，僅100.67億元。

【油股業績】中石油第三季扭虧淨賺400億元　單位油氣操作成本減一成

澳博

澳博  （00880） 公布第三季業績，鑑於疫情憂慮未完全緩解，同時入境限制、交通運輸管制及隔離檢疫措施仍然生效，澳博第三季總淨收益繼續受壓，按年計跌89.3%，錄8.79億元，連帶期內亦續見虧蝕，達10.31億元。

【賭股業績】澳博續虧損　第三季蝕10.3億元

復星醫藥

復星醫藥  （02196）  公布，今年首三季度業績，期內收入為221億元（人民幣，下同），按年升4.12%；淨利潤為24.8億元，按年升20.12%；扣除非經常損益後的淨利潤為20.6億元，按年升19.6%；每股盈利0.97元。

【業績】復星醫藥首三季多賺逾兩成　子公司Gland Pharma擬於印度上市

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編輯︰侯景成

香港股票 復星醫藥（02196） 渣打集團（02888） 每股盈利 中國石油股份（00857） 純利 業績公布 澳博控股（00880）

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