Twitter誤將印控克什米爾標為中國領土 遭印國會譴責

社交媒體Twitter被美國朝野炮轟之際，遭印度國會譴責。Twitter將印控克什米爾東南部的拉達克（Ladakh），標示為中國領土。雖然Twitter迅速修正錯誤，但仍惹國會不滿。印度國會表示，不接受Twitter的解釋，譴責其不尊重印度主權。

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拉達克位於喜馬拉雅山中印邊界線，該地長期陷入中印地緣政治衝突。印度國會的保護個人資訊法案委員會周三（28日）質問Twitter主管，為何上周把拉達克列為中國的一部分。在場的Twitter主管解釋，指Twitter很快便修正錯誤。

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委員會主席、執政的印度人民黨的Meenakshi Lekhi指出，Twitter視拉達克為中國一部分，可能觸犯刑事法，最高可判入獄7年。

中印邊境緊張局勢持續數月，更爆發流血衝突，為40多年來最嚴重。兩軍據報已部署冬季作戰、保障裝備，做好長期對峙準備。

責任編輯：鄧燕君