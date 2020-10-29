  • 25°C
香港時間 : 20201029日 (四) 18:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Twitter誤將印控克什米爾標為中國領土 遭印國會譴責

環球政治 17:53 2020/10/29

分享：

社交媒體Twitter被美國朝野炮轟之際，遭印度國會譴責。Twitter將印控克什米爾東南部的拉達克（Ladakh），標示為中國領土。雖然Twitter迅速修正錯誤，但仍惹國會不滿。印度國會表示，不接受Twitter的解釋，譴責其不尊重印度主權。

社交媒體聽證會 共和黨轟Twitter選擇性審查【下一頁】

社交媒體或不再言論免責 兩黨同意修例【下一頁】

拉達克位於喜馬拉雅山中印邊界線，該地長期陷入中印地緣政治衝突。印度國會的保護個人資訊法案委員會周三（28日）質問Twitter主管，為何上周把拉達克列為中國的一部分。在場的Twitter主管解釋，指Twitter很快便修正錯誤。

聽證會離題離地 關注僅2成人用的Twitter【下一頁】

《紐約郵報》Twitter賬戶未解封 轟科技勒索權力超乎想像【下一頁】

委員會主席、執政的印度人民黨的Meenakshi Lekhi指出，Twitter視拉達克為中國一部分，可能觸犯刑事法，最高可判入獄7年。

中印邊境緊張局勢持續數月，更爆發流血衝突，為40多年來最嚴重。兩軍據報已部署冬季作戰、保障裝備，做好長期對峙準備。

責任編輯：鄧燕君

相關文章

【美國大選】《紐約郵報》Twitter賬戶未解封 轟科技勒索權力超乎想像
今日
【美國大選】《紐約郵報》Twitter賬戶未解封 轟科技勒索權力超乎想像
【美國大選】聽證會離題離地 關注僅2成人用的Twitter
今日
【美國大選】聽證會離題離地 關注僅2成人用的Twitter
【美國大選】社交媒體聽證會 共和黨轟Twitter選擇性審查
今日
【美國大選】社交媒體聽證會 共和黨轟Twitter選擇性審查
【美國大選】荷蘭網絡專家爆特朗普Twitter密碼：mega2020!
2020/10/23
【美國大選】荷蘭網絡專家爆特朗普Twitter密碼：mega2020!
【歐洲第二波疫情】捷克高中舞會背對背擁抱 Twitter瘋傳惹熱議（有片）
2020/10/19
【歐洲第二波疫情】捷克高中舞會背對背擁抱 Twitter瘋傳惹熱議（有片）
地緣政治 Twitter 譴責 克什米爾 印度 中國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月29日 時間18:00）

下一篇文章

法國尼斯持刀襲擊案釀3死 有女死者被斬首
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】拜登受訪坦言 「特朗普咁玩分分鐘會贏」
【美國大選】拜登受訪坦言 「特朗普咁玩分分鐘會贏」
【美國大選】美國民眾憂大選釀暴亂 預先囤積槍械、廁紙
【美國大選】美國民眾憂大選釀暴亂 預先囤積槍械、廁紙
【美國大選】奧巴馬：獨裁者冀特朗普贏 因特朗普予着數
【美國大選】奧巴馬：獨裁者冀特朗普贏 因特朗普予着數
【新冠疫苗】牛津疫苗報捷 老少都有免疫力
【新冠疫苗】牛津疫苗報捷 老少都有免疫力
【流感疫苗】南韓死亡增 新加坡停用2款疫苗（附藥廠名單）
【流感疫苗】南韓死亡增 新加坡停用2款疫苗（附藥廠名單）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月29日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月29日 時間18:00）