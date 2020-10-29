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【業績】中海油田服務首三季多賺1.7%　資產減值損失8.69億元人幣

即市財經 17:52 2020/10/29

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中海油田服務旗下船舶服務業務的自有船隊共作業22,863天，減少293天。

中海油田服務 （02883） 首三季純利按年增加1.7%至21.546億元（人民幣，下同），營業收入升0.5%至214.5億元。中海油服稱，國際油服市場受疫情持續及全球油價低迷的雙重影響，陷入低谷，首三季資產減值損失為8.69億元，主要原因是本期計提固定資產減值8.44億元。

期內鑽井平台作業11,088天，增加426天，增幅4%。其中，自升式鑽井平台作業8,604天，增7.1%，日曆天使用率75.7%；半潛式鑽井平台作業2,484天，減5.4%，日曆天使用率64.8%。

集團船舶服務業務的自有船隊共作業22,863天，減少293天，日曆天使用率增長1.0個百分點至95.2%。此外，外租船舶作業量有所增加，共作業13,597天，增加2,574天。物探採集與工程勘察服務方面，三維採集業務作業量14,844平方公里，減少11,475平方公里，二維採集業務作業量9,652公里，減少16,049公里。

相關文章：【油股業績】中石油第三季扭虧淨賺400億元　單位油氣操作成本減一成

相關文章：【業績】中石化績後股價上揚　預計第四季化工板塊續強勢增長、庫存虧損縮窄

 

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