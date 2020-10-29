恒指期結日跌122點 美團升逾6%創新高挑戰300關

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【業績】中海油田服務首三季多賺1.7% 資產減值損失8.69億元人幣
恒生指數今日開報24290點，低開418點，其後跌幅收窄，收報24586點，跌122點。騰訊 （00700） 再創新高，曾高見614元，收市最終報605元，升0.7%；美團 （03690） 收報297.2元，全日升6.1%，離300元大關僅一步之遙。渣打 （02888） 上季除稅前溢利跌40%勝預期，渣打集團財務董事總監賀方德表示，恢復派息將視乎監管方面批准及未來數月的情況而定，但無特別偏好派息或回購。
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【精選投資分析】
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