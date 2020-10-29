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恒指期結日跌122點 美團升逾6%創新高挑戰300關

即市財經 17:51 2020/10/29

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財經焦點速覽

恒生指數今日開報24290點，低開418點，其後跌幅收窄，收報24586點，跌122點。騰訊 （00700） 再創新高，曾高見614元，收市最終報605元，升0.7%；美團 （03690） 收報297.2元，全日升6.1%，離300元大關僅一步之遙。渣打 （02888） 上季除稅前溢利跌40%勝預期，渣打集團財務董事總監賀方德表示，恢復派息將視乎監管方面批准及未來數月的情況而定，但無特別偏好派息或回購。

【今日財經焦點】

【恒指夜期】美團升逾6%創新高迫300元大關　恒指夜期無大方向微升17點（不斷更新）

【螞蟻IPO孖展】全城瘋搶螞蟻集團IPO　今截孖展已錄3968億超購118倍　中銀滙豐各借出約千億（不斷更新）

【新股IPO】世茂服務、合景悠活暗盤潛水　一手蝕逾千元

【渣打派息】渣打績後插3%　CFO：重啟派息視乎監管要求、無特別偏好回購或派息（第三版）

【高銀財困】法院頒令高銀金融中心由高銀債權人出售　高銀：有信心雙方爭議得到解決（第二版）

【國泰裁員】國泰新合約糾紛未止　資方：多數機艙服務員已簽新約

【精選投資分析】

港股回調初現支持 靜待五中全會結果（第四版）

【螞蟻上市】抽唔抽？ 一表看清螞蟻招股價貴定平（螞蟻系列之三）

又傳收購知名品牌？呢隻體育用品股有冇得再上？

【ETF攻略】「恐慌指數」一周升4成 投資應做的4個部署（第二版）

疫情復熾歐美股急瀉 資金避險訊號全面睇

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欄名 : 財經焦點速覽

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渣打集團（02888） 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 指數 恒生指數

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【業績】中海油田服務首三季多賺1.7%　資產減值損失8.69億元人幣

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