【港股追蹤】傳電盈分拆Viu於美國上市 擬集資2億美元

外媒消息指，李澤楷旗下電訊盈科（00008）考慮分拆出旗下OTT影視娛樂及音樂串流業務「Viu International」在美國上市，預料集資約2億美元。電盈今日收市微跌0.2%報4.8元。

報道指，Viu International OTT正與財務顧問商討，最快可能於今年內啟動上市計劃，對此電盈拒絕作出任何回應。

電盈曾於今年8月表示，正在考慮將PCCW OTT單獨上市，或通過戰略合作夥伴作額外投資的可能性，以此作為支持業務持續增長的替代方案。另外，電盈亦在8月時以19.5億元代價將Now TV業務售予香港電訊 （06823）。

【中國人壽2628】上季少賺18%遜預期 野村中金下調國壽目標價 詳情請看[下一頁]

【港股追蹤】呢隻股逆市急升一成 美同業業績遠勝預期 詳情請看[下一頁]

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機