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【港股追蹤】傳電盈分拆Viu於美國上市 擬集資2億美元

股樓投資 19:03 2020/10/29

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外媒消息指，李澤楷旗下電訊盈科（00008）考慮分拆出旗下OTT影視娛樂及音樂串流業務「Viu International」在美國上市，預料集資約2億美元。電盈今日收市微跌0.2%報4.8元。

報道指，Viu International OTT正與財務顧問商討，最快可能於今年內啟動上市計劃，對此電盈拒絕作出任何回應。

電盈曾於今年8月表示，正在考慮將PCCW OTT單獨上市，或通過戰略合作夥伴作額外投資的可能性，以此作為支持業務持續增長的替代方案。另外，電盈亦在8月時以19.5億元代價將Now TV業務售予香港電訊 （06823）。 

【中國人壽2628】上季少賺18%遜預期 野村中金下調國壽目標價  詳情請看[下一頁]

【港股追蹤】呢隻股逆市急升一成　美同業業績遠勝預期  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

經濟 香港電訊－SS（06823） 電訊盈科（00008）

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