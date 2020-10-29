科學方法找出最恐怖電影 今個萬聖節家中仍能驚心動魄

在疫情陰霾下，今年很多節日都比過往褪色不少。適逢本周末為一年一度萬聖節，一部令人驚心動魄的恐怖片必不可少。英國一個電訊網站以「科學角度」，從眾多恐怖電影中排行最令觀眾心寒電影。

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調查人員先揀選50部被譽為電影史上最恐怖的電影，再邀請50位不同年齡層和文化背景的人觀看。調查人員會紀錄觀眾的心率，觀察心臟的跳躍幅度，通過觀眾的生理狀態，排行最恐怖電影。

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以平常人靜息心率通常約為每分鐘 65 次為標準，最令觀眾心率加快的電影是2012年發行的《邪靈》(Sinister)，觀眾的平均靜息心率增加32%，躍升至每分鐘平均 86 次。當中有觀眾的心臟跳動速度是平常的兩倍，達到每分鐘平均跳動 131 次。

同樣令觀眾心臟平均每分鐘跳動 86 次的是2010 年的《兒凶》(Insidious)，甚至有人的平均跳動超越《邪靈》達 133 次。令觀眾心臟每分鐘平均跳動 85 次的《詭屋驚凶實錄》(The Conjuring)緊隨其後。榜上有名的還有《祖孽》(Hereditary)和《午夜靈異錄像》(Paranormal Activity)。

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