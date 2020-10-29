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防疫限制明日起放寬 迪士尼：會因應最新規定作調整

環球政經 18:56 2020/10/29

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港府日前公布放寬限制措施，當中包括公眾娛樂場所及主題樂園可增至入場率75%，香港迪士尼表示，將因應最新規定作調整，配合社交距離，暫未有計劃即時增加入場限額，但相信樂園有能力應付未來人流增加的數量。

迪士尼指，會視乎市場反應及發展作出營運調整，包括餐飲及人數安排，以確保旅客有足夠空間維持社交距離；同時，樂園的營運時間仍維持不變，逢周二、周四休園，並須預約入園時間。在疫情下，staycation成港人熱潮，迪士尼樂園表示，酒店業務有正面的增長，並會繼續推出其他優惠吸引消費者。

另外，樂園預告新城堡正處於裝修的最後階段，城堡背面的大部分金屬框架已折缷，外牆已完成色彩粉飾，現只剩下《魔雪奇緣》主題塔樓及「童話藝坊」鐘樓建築正進行粉飾工程；對於新城堡「奇妙夢想城堡」將於今年年底前正式開幕，園方稱暫時「賣個關子」，稍後會公布更多優惠詳情。

對於香港和新加坡將建立「旅遊氣泡」，樂團指現時已和當地旅行社聯絡，將推廣不同的來港優惠，但現時主要和本地旅行合作，推出本地遊優惠，並指有受惠於近日多個公眾假期，成功增加入場人數。

 

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記者：潘曉豐

Disney 香港 迪士尼樂園 疫情

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