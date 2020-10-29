Shopify 與 Tik Tok宣佈合作 商家可以影片廣告形式銷售產品

為增加客戶群與拓展業務，不少企業都會尋求合作夥伴，最好能達到互惠互利，那就是最佳的合作關係。最近加拿大電商公司Shopify與TikTok似乎看中雙方的長處，宣佈即將合作，讓超過100萬Shopify商家可在TikTok平台上宣傳其產品及增加客戶群，更指明目標群衆為年青一代。合作正式推出後，商家可以影片廣告形式，在TikTok內銷售產品，用戶可點擊廣告來購買。而所有交易都將通過Shopify的網站完成。雙方計劃未來數月內推出測試版功能。

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Shopify 產品副總裁 Satish Kanwar 表示，TikTok 是世界上增長最快的娛樂平台之一，但計在美國就擁有超過 1 億高參與度的用戶，而Shopify 與 TikTok 的合作後，意味著，有更多 Shopify 商家有一個更大的商業平台，並以一種新方式吸引更多顧客。其實在雙方宣佈合作之前，Shopify 和 TikTok 已經有其他試驗性質的合作方式，包括曾合作測試購物按鈕，也允許 TikTok 創作者在的影片中連結到自己的 Shopify 店面。

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與此同時，根據内媒報道， TikTok最近相當積極擴展全球業務。本月10 月27 日Tik Tok宣布，為支持全球用戶增長，計劃在未來 3 年內繼續擴大 TikTok 的全球工程團隊，包括在加拿大、歐洲、新加坡和美國增加約 3,000 名工程師，不過具體詳情還有待落實。

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責任編輯：翁嘉陽