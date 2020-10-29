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【業績】復星醫藥首三季多賺逾兩成　子公司Gland Pharma擬於印度上市

即市財經 17:39 2020/10/29

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復星醫藥首三季多賺4%。

復星醫藥 （02196） 公布，今年首三季度業績，期內收入為221億元（人民幣，下同），按年升4.12%；淨利潤為24.8億元，按年升20.12%；扣除非經常損益後的淨利潤為20.6億元，按年升19.6%；每股盈利0.97元。

復星醫藥亦披露了分拆旗下Gland Pharma Limited於印度上市的進展。報告期內，Gland Pharma已就建議首次公開發售其股份向即印度證券交易委員會、印度國家證券交易所及孟買證券交易所遞交非正式招股書草稿。

截至報告期末，公司已收到中國證券監督管理委員會通知，中國證監會國際合作部對這次分拆GlandPharma境外上市事宜無異議；香港聯合交易所已確認公司可進行次分拆GlandPharma境外上市；GlandPharma已獲印度國家證券交易所及孟買證券交易所上市申請原則性批准。

復星醫藥同時宣佈，吳以芳將擔任復星醫藥執行董事、董事長及首席執行官，未來將全面負責復星醫藥的戰略制定和經營管理，陳啟宇不再擔任復星醫藥執行董事、董事長，改任復星醫藥非執行董事。作為復星國際 （00656） 執行董事兼聯席首席執行官，陳啟宇未來將更聚焦於復星國際的業務經營與管理，並繼續作為復星醫藥董事會成員參與復星醫藥重大事項的決策。

相關文章︰復星醫藥升2%A股漲停　子公司新冠藥品獲美國FDA批准臨床試驗

【業績】復星醫藥上半年多賺13% 復星旅文盈轉虧

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編輯︰侯景成

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