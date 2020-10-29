【法國恐襲】尼斯教堂遇襲3死 有人被斬首亡 當局提高全國恐襲警戒

巴黎教師斬首血案發生不到兩周，法國再發生駭人血案，南部城市尼斯（Nice）有人持刀發動襲擊，造成兩女一男死亡，其中最少一名女子被斬首。兇徒已被捕及送院，市長形容，一切迹象都顯示這是恐襲。法國政府隨即把全國恐襲警戒提高。距離尼斯270公里外的城市阿維尼翁（Avignon），有人以手槍指嚇途人，遭警方擊斃。

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事發在尼斯一間教堂，當地周四早上約9時，一名男子持刀襲擊平民，造成3死多人受傷，當中兩人在教堂內被殺，至少一個女人遭斬首，第三名死者則在附近一間酒吧被殺。警方事後趕到現場，制服及拘捕疑兇。

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尼斯市長在Twitter發聲明，指事件在教堂發生，所有事情都顯示，這是一宗恐怖襲擊。法國警方正循恐襲方向調查事件。

另外，法國駐沙特阿拉伯吉達的領事館亦懷疑受襲，使館守衛遭人以利器襲擊，亦懷疑與近日伊斯蘭世界仇視法國的事件有關。

法國近期接連發生嚴重襲擊案，巴黎一名曾在課堂展示具有爭議、有關穆斯林先知穆罕默德漫畫的教師，當街被斬首。總統馬克龍（Emmanuel Macron）揚言打擊極端伊斯蘭主義，不會放棄刊登諷刺漫畫，反惹來多個中東國家不滿。

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責任編輯：林建忠