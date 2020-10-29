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【新股IPO】金輝控股9993首日掛牌 微升1.4% 蝕手續費

股樓投資 17:47 2020/10/29

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內房股金輝控股（09993）今日首掛牌，可惜股價大部份時間「潛水」，開報4.18元，較招股價4.3元跌2.8%，全日均窄幅上落，直到收市前才臨尾抽升，收市報4.36元，微升1.4%，力守招股價之上，每手1000股計，帳面賺60元，要蝕手續費。全日成交5,721.9萬股。

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新東方9901今日起招股   入場費14131元，想知詳情請按：【下一頁】

該股在香港公開發售部分錄得1.66萬人認購，超額認購0.72倍；一手中籤率為100%。是次集資所得，主要用於為紹興悠步觀瀾苑、紹興鏡湖、福州金輝瀾林軒、西安涇河小鎮、蘇州悠步四季花園及重慶長江銘著的建設撥資；約30%或約6.8億元將部分用於償還公司項目開發的部分現有信託貸款；及約10%或約2.3億元用於一般業務營運及營運資金。

榮昌生物製藥9995周三起招股 入場費約26,313元，想知詳情請按：【下一頁】

公司收入主要來自住宅物業及商業物業的開發及銷售。截至今年首4個月，公司盈利按年跌66%至1.82億元人民幣，收入按年跌34.2%至29.3億元人民幣。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

金輝控股（09993） IPO 香港股票

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