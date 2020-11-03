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【新股IPO】天兆豬業1248第三日招股　孖展錄3.3億超購1.2倍

新股IPO 14:29 2020/11/03

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天兆豬業預計於11月16日掛牌。

天兆豬業  （新上市編號：01248）  於上周四招股，截至周二（3日）下午1時半，綜合多間券商數據顯示，天兆豬業孖展錄3.3億元，超額認購1.2倍，當中輝立借出1億元、富途借出1.48億元、寶新借出6270萬元。天兆豬業將於11月6日截止招股。

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四川天兆豬業計劃發售3862萬股H股，招股價介乎26元至38.8元，一手（200股）入場費7838元，於今日起（29日）至11月6日招股，預計於11月16日掛牌。獨家保薦人為富強金融資本。

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責任編輯：謝卓榮

香港股票 天兆豬業（01248） 孖展 IPO

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