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【新股IPO】天兆豬業1248次日招股　孖展尚未足額認購

即市財經 17:46 2020/10/30

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天兆豬業預計於11月16日掛牌。

天兆豬業  （新上市編號：01248） 今起招股，截至周五下午17時45分，綜合多間券商數據顯示，天兆豬業孖展錄1.36億元，尚未足額認購，當中寶新6270萬元、富途借出5626萬元、輝立借出900萬元。天兆豬業將於11月6日截止招股。

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四川天兆豬業計劃發售3862萬股H股，招股價介乎26元至38.8元，一手（200股）入場費7838元，於今日起（29日）至11月6日招股，預計於11月16日掛牌。獨家保薦人為富強金融資本。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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責任編輯：謝卓榮

香港股票 天兆豬業（01248） 孖展 IPO

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