【品牌聯乘】品牌聯乘作用大？　3點盡顯合作優勢

▲ 美國運通最新意見調查發現，香港商戶預期業務將於2021年初回升。（資料圖片）

新冠肺炎疫情反覆，但美國運通最新意見調查發現，香港商戶預期業務將於2021年初回升，當中三分之一（31%）受訪者預期業務相較現時將有所改善；五分之一 （19%）認為營業額將回升超過一成。

為了幫助業務重上正軌，有商戶計劃為年底消費旺季作促銷推廣。調查顯示，近半數受訪商戶 （48%）計劃以折扣優惠吸引顧客；有41%商戶準備利用網上銷售產品，以及有38%商戶借助廣告和推廣宣傳來吸引顧客。

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品牌聯乘有咩優勢？

事實上，品牌聯乘是近來商戶推廣的方式之一。調查中有42%受訪者表示，曾與業務夥伴合辦推廣活動，當中大部分（92%）商戶表示，該類合作關係能為業務帶來幫助。談及合作的優勢，受訪者強調三點：

1. 有助利用網上渠道，開拓電子商貿發展機會；

2. 提升商戶品牌的知名度；

3. 社交媒體的使用。

另外，由即日起至2021年6月30日，美國運通卡會員在參與商戶選購正價貨品，或惠顧自選食品及飲品時，單一簽賬滿150元或以上，可於付款時即享20元折扣優惠。

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責任編輯：馬意文