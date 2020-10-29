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挪威凍土建餅乾保險庫 末日都食到Oreo?

環球政經 16:01 2020/10/29

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對應美國太空總署早前指下月2日一顆小行星有機會撞擊地球，風靡全球的零食品牌Oreo於挪威建成餅乾保險庫，確保「末日後」仍可享用這款人氣零食。

【月球有水】NASA新發現！　月球日光所及一邊發現水分子下一頁

仿照挪威斯瓦爾巴特群島的「全球種子庫」，Oreo於距離不遠的永久凍土興建這個名為「The Global OREO Vault」的保險庫。外媒報導，存放在保險庫內的餅乾，都用了聚酯薄膜包裝，讓餅乾在零下80度至華氏300度，均不會受化學反應影響，讓餅乾能夠保持新鮮。

矮行星藏「海洋世界」　穀神星可以孕育生命？下一頁

官方又指，保險庫除了存有餅乾，亦放有裝載奶粉的試管，讓後人能品嘗有牛奶點綴的Oreo。為免有人闖入保險庫偷食裡面的餅乾，保險庫特設密碼鎖，確保餅乾得以存放到末日之後。

 

其實美國太空總署已表示，小行星能夠衝入地球大氣層的機率僅0.41%，加上行星會在中途分解，對地球影響微乎其微，但Oreo依然堅持計劃。

 

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撰文 : 林展鋒

美國太空總署 零食 食品 挪威 美國
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