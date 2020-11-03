  • 25°C
香港時間 : 20201103日 (二) 18:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選觀戰指南】鐵鏽帶3大州 值得首先關注

環球政治 17:29 2020/11/03

分享：

密歇根、賓夕法尼亞及威斯康星州作為鐵鏽帶三大州分為美國大選主要角力戰場，值得率先關注。

美國大選11月3日舉行，提前投票人數破紀錄，總統特朗普及民主黨總統候選人拜登於多州角力。美國大選採用選舉人團（Electoral College）制度，因此部分州被視為美國大選決勝關鍵。而密歇根、賓夕法尼亞及威斯康星州作為鐵鏽帶三大州分，更是特朗普和拜登於美國大選角力的主要戰場，值得率先關注。

美國大選幾時知結果？開票時間表一覽 【下一頁】

其中密歇根州和賓夕法尼亞州票站會於本港時間周三（11月4日）早上9時關門，而威斯康星州票站就會於同日早上10時關門。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

特朗普2016年以不足1個百分點的優勢，在密歇根、賓夕法尼亞及威斯康星連取3城。特朗普如要順利連任，必須在上述最少一州取勝。如3州全失，料其連任機會極低。

相反，拜登如能全取3州，並保住上屆民主黨總統候選人希拉莉勝出的所有州分，預計拜登能順利入主白宮。

但不少州早於選舉日前數天甚至數周已開始處理選票，賓夕法尼亞州和威斯康星州卻不會提前處理郵寄選票，而密歇根州只會在選舉日前提前處理10小時。 

因此這3州的點票速度料為最慢，未必可於選舉當晚、即本港時間周三中午公布結果。

【美國大選】鐵鏽帶搖擺州主宰勝負 選民不滿特朗普疫情處理 【下一頁】

薩福克大學政治研究中心主任帕萊奧洛戈斯（David Paleologos）表示，密歇根、賓夕法尼亞和威斯康星州實際上是拜登的第一道防綫。雖然拜登目前在這些州分的表現不俗，但帕萊奧洛戈斯指出這3州過往作為「藍牆」，在上屆大選卻遭特朗普成功攻陷，他認為任何事情都可能改變。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【美國大選】新選民成民調變數 學者：特朗普仲有機會贏
2020/11/02
【美國大選】新選民成民調變數 學者：特朗普仲有機會贏
【美國大選】開票當晚有何要注意？話你知勝負怎決定
2020/11/02
【美國大選】開票當晚有何要注意？話你知勝負怎決定
【美國大選】白宮、兩院大洗牌的4種可能 東亞國家最想要哪個結局？
2020/11/02
【美國大選】白宮、兩院大洗牌的4種可能 東亞國家最想要哪個結局？
【美國大選】特朗普拜登勝負若難定 選後亂局會否重演？
2020/11/02
【美國大選】特朗普拜登勝負若難定 選後亂局會否重演？
【美國大選】幾時知結果？開票時間表一覽
今日
【美國大選】幾時知結果？開票時間表一覽
選舉 政治 特朗普 拜登 威斯康星 賓夕法尼亞 密歇根 美國 總統大選

上一篇文章

【美國大選觀戰指南】陽光帶州分較快有結果

下一篇文章

【美國大選】「投了他，你不再是我媽」大選令美國家庭撕裂
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】Lady Gaga為拜登站台 特朗普網上掀罵戰
【美國大選】Lady Gaga為拜登站台 特朗普網上掀罵戰
【英國疫情】疫情下難搵工 近千人爭做最低時薪侍應
【英國疫情】疫情下難搵工 近千人爭做最低時薪侍應
【美國大選】FBI調查拜登宣傳巴士被包圍 特朗普：我愛德州
【美國大選】FBI調查拜登宣傳巴士被包圍 特朗普：我愛德州
新型冠狀肺炎全球疫情（11月03日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月03日 時間18:00）
【英國疫情】英格蘭封城 民眾排長龍搶廁紙（多圖）
【英國疫情】英格蘭封城 民眾排長龍搶廁紙（多圖）
【美國大選】幾時知結果？開票時間表一覽
【美國大選】幾時知結果？開票時間表一覽