【美國大選觀戰指南】鐵鏽帶3大州 值得首先關注

▲ 密歇根、賓夕法尼亞及威斯康星州作為鐵鏽帶三大州分為美國大選主要角力戰場，值得率先關注。

美國大選11月3日舉行，提前投票人數破紀錄，總統特朗普及民主黨總統候選人拜登於多州角力。美國大選採用選舉人團（Electoral College）制度，因此部分州被視為美國大選決勝關鍵。而密歇根、賓夕法尼亞及威斯康星州作為鐵鏽帶三大州分，更是特朗普和拜登於美國大選角力的主要戰場，值得率先關注。

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其中密歇根州和賓夕法尼亞州票站會於本港時間周三（11月4日）早上9時關門，而威斯康星州票站就會於同日早上10時關門。

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特朗普2016年以不足1個百分點的優勢，在密歇根、賓夕法尼亞及威斯康星連取3城。特朗普如要順利連任，必須在上述最少一州取勝。如3州全失，料其連任機會極低。

相反，拜登如能全取3州，並保住上屆民主黨總統候選人希拉莉勝出的所有州分，預計拜登能順利入主白宮。

但不少州早於選舉日前數天甚至數周已開始處理選票，賓夕法尼亞州和威斯康星州卻不會提前處理郵寄選票，而密歇根州只會在選舉日前提前處理10小時。

因此這3州的點票速度料為最慢，未必可於選舉當晚、即本港時間周三中午公布結果。

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薩福克大學政治研究中心主任帕萊奧洛戈斯（David Paleologos）表示，密歇根、賓夕法尼亞和威斯康星州實際上是拜登的第一道防綫。雖然拜登目前在這些州分的表現不俗，但帕萊奧洛戈斯指出這3州過往作為「藍牆」，在上屆大選卻遭特朗普成功攻陷，他認為任何事情都可能改變。

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責任編輯：鄭錦玲