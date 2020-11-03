【美國大選觀戰指南】鐵鏽帶3大州 值得首先關注

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【美國大選觀戰指南】陽光帶州分較快有結果
美國大選11月3日舉行，提前投票人數破紀錄，總統特朗普及民主黨總統候選人拜登於多州角力。美國大選採用選舉人團（Electoral College）制度，因此部分州被視為美國大選決勝關鍵。而密歇根、賓夕法尼亞及威斯康星州作為鐵鏽帶三大州分，更是特朗普和拜登於美國大選角力的主要戰場，值得率先關注。
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其中密歇根州和賓夕法尼亞州票站會於本港時間周三（11月4日）早上9時關門，而威斯康星州票站就會於同日早上10時關門。
特朗普2016年以不足1個百分點的優勢，在密歇根、賓夕法尼亞及威斯康星連取3城。特朗普如要順利連任，必須在上述最少一州取勝。如3州全失，料其連任機會極低。
相反，拜登如能全取3州，並保住上屆民主黨總統候選人希拉莉勝出的所有州分，預計拜登能順利入主白宮。
但不少州早於選舉日前數天甚至數周已開始處理選票，賓夕法尼亞州和威斯康星州卻不會提前處理郵寄選票，而密歇根州只會在選舉日前提前處理10小時。
因此這3州的點票速度料為最慢，未必可於選舉當晚、即本港時間周三中午公布結果。
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薩福克大學政治研究中心主任帕萊奧洛戈斯（David Paleologos）表示，密歇根、賓夕法尼亞和威斯康星州實際上是拜登的第一道防綫。雖然拜登目前在這些州分的表現不俗，但帕萊奧洛戈斯指出這3州過往作為「藍牆」，在上屆大選卻遭特朗普成功攻陷，他認為任何事情都可能改變。
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責任編輯：鄭錦玲